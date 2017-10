15% dintre solicitările pentru operaţii estetice sunt nerealiste

15% dintre solicitările pentru operații estetice sunt nerealiste

Ştire online publicată Joi, 18 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Chirurgii esteticieni spun că multe dintre solicitările pe care le primesc sunt nerealiste, situație în care îi refuză pe pacienți. „Aproximativ 15% dintre cazuri le refuzăm, pentru că ne confruntăm cu niște cereri nerealiste, oamenii cred că orice este posibil cu ajutorul chirurgiei plastice, dar nu este așa. Dacă eu, ca medic, consider că acel caz nu se încadrează în limite normale, nu recomand operația și n-o fac”, a afirmat dr. Toma Mugea, președintele Societății Române de Chirurgie Estetică. Specialiștii spun că au avut paciente de nici 20 de ani care solicitau operații pentru corectarea ridurilor. Dar la vârsta respectivă, atrag atenția medicii, nu poate fi vorba de riduri reale, ci de exagerări sau de riduri de expresie. În consecință, medicii chirurgi recomandă consultarea unui psiholog înaintea unei intervenții chirurgicale. „Vizita la psiholog înaintea unei operații estetice este o idee foarte bună. Din păcate, la noi în țară practica nu este împământenită. Se întâmplă ca atunci când îl trimiți pe pacient la psiholog, el să creadă că are nevoie de serviciile unui psihiatru”, a afirmat dr. Cristian Nițescu, medic primar chirurgie plastică la Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București.