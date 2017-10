1 milion de dolari pentru cercetare în domeniul cancerului de sân metastatic

În prezent, cancerul de sân este cel mai comun tip de cancer întâlnit la femei, reprezentând 1 din 4 diagnostice. Cercetarea cazurilor de metastază reprezintă doar 7% din totalul investițiilor în cancerul mamar.Pfizer Inc, una dintre cele mai mari companii biofarmaceutice din lume, a decis să aloce peste 1 milion de dolari pentru susținerea unor proiecte de cercetare a cazurilor de cancer de sân metastatic și a unor studii de măsurare a calității vieții pacienților diagnosticați cu această afecțiune, proiecte realizate de cinci dintre cele mai importante organizații de advocacy din domeniu. Această decizie vine în completarea activităților desfășurate anterior de companie în contextul „Breast Cancer: A Story Half Told”, o inițiativă Pfizer inaugurată în 2014 în parteneriat cu asociații de pacienți și profesioniști din sănătate cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea cancerului mamar metastatic în rândul publicului larg.„Sumele alocate, menite să susțină eforturi de cercetare ale grupurilor de advocacy în problema izolată a cancerului mamar metastatic, reprezintă o continuare firească, dar foarte importantă a inițiativei Story Half Told”, a explicat Matt Shaulis, regional president pentru America de Nord al diviziei de oncologie din cadrul Pfizer. „Ele reprezintă, în același timp, încă o dovadă a dorinței Pfizer de a contribui la efortul general de înțelegere a tuturor tipurilor de cancer și de găsire de noi soluții, atât în cadrul propriei noastre echipe, cât și de către parteneri externi. Tocmai de aceea, în ultimii 3 ani, am investit peste 35 de milioane de dolari în parteneriate de cercetare în domeniul cancerului de sân, dar și al cancerului de sân metastatic”.Cancerul de sân metastatic reprezintă boala în momentul în care s-a extins de la sân la nivelul altor părți ale corpului și reprezintă cea mai avansată formă de cancer de sân pentru care nu există, încă, un tratament care să asigure vindecarea. Conform statisticilor internaționale, cancerul de sân este cel mai comun tip de cancer întâlnit la femei, cu 1,7 milioane de noi cazuri diagnosticate doar în 2012 la nivel mondial – echivalentul a 12% din toate cazurile noi de cancer și 25% din cazurile diagnosticate la femei. Specialiștii mondiali în sănătate estimează, de asemenea, o creștere cu 43% a numărului de morți cauzate de cancerul de sân între 2015 și 2030, majoritatea dintre acestea fiind rezultatul evoluțiilor metastatice.În ciuda acestor cifre, raportul „A Global Status of MBC: A Decade Report” realizat de Pfizer în colaborare cu Școala Europeană de Oncologie (the European School of Oncology), a scos la iveală faptul că, în ultimii ani, calitatea vieții pacientelor cu cancer de sân metastatic nu s-a îmbunătățit, ba dimpotrivă. De altfel, comunitatea pacienților, dar și doctorii oncologi, precum și lideri ai comunității cercetătorilor au vorbit, în cadrul acestui raport, despre nevoia stringentă de mai multe investiții în cercetare pentru a permite găsirea de noi tratamente și soluții terapeutice.Cu toate acestea, în prezent, doar 7% din investițiile totale direcționate către studierea cancerului de sân sunt direcționate către cercetarea cazurilor de metastază. Pfizer speră că, prin parteneriatul cu asociații de pacienți, va putea face diferența în ritmul de inovație din domeniul cancerului de sân metastatic, îmbunătățind calitatea și speranța de viață a femeilor din toată lumea.