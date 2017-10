„Zona Peninsulară este imaginea în oglindă a actualei administraţii locale“

„Zona Peninsulară este imaginea în oglindă a actualei administrații locale“

Candidatul PRM la Primăria Constanța, Cristina Dincu, a susținut, ieri, o conferință de presă în care a vorbit despre strategia pe care partidul o are pentru perioada electorală. Dincu a menționat că PRM va merge pe ideea „bob cu bob se face mare”, în sensul că fiecare membru sau simpatizant al partidului va avea obligația de a aduce „unu, două sau 100 de voturi”. Peremista a menți-onat că pentru creșterea popularității sale în rândul constănțenilor se vor pune bazele unui ziar de campanie, vor fi inscripționate tricouri, afișe și alte obiecte specifice pentru ca locuitorii municipiului să se poată familiariza cu proiectele pe care le are în vedere. În contextul întrevederii cu presa, Dincu s-a ferit să ofere prea multe detalii despre platforma sa menționând că nu dorește să discute despre acest aspect înaintea perioadei permise de lege pentru campania electorală.Totuși, aceasta a menționat că se va merge pe ideea de schimbare și își va da silința să revitalizeze toate sectoarele uitate de primarul Radu Mazăre. „Ne dorim schimbarea. Vrem un alt tip de atitudine, o altă mentalitate și o altă abordare. Vrem un primar care să fie atent la nevoile celorlalți. Aș vrea să vă interesați câte audiențe a susținut primarul Constanței în ultimii patru ani. Dacă stai 12 ani pe o funcție intri într-o stare de rutină. Ar trebui să facă loc pentru alții, oameni care au o altă motivație și o altă energie. Vrem altceva pentru copiii noștri, un oraș cu parcuri, cu spații verzi, un oraș în care aceștia au acces la grădinițele și scoli de top fără intervenții și pile.M-am oripilat când am văzut Planul Urbanistic pentru Zona Peninsulară. Am înțeles că vor să construiască blocuri. Acest lucru va însemna pierderea identității. Acea zona de importanță culturală și istorică necesită reabilitare. Starea sa actuală reprezintă imaginea în oglindă a actualei administrații locale municipale”, a declarat Dincu. Aceasta a menționat că, în eventualitatea în care va obține funcția de primar al Constanței, are în vedere proiecte care vor schimba imaginea acestei zone importante pentru turismul local. În plus, Cristina Dincu a specificat faptul că orașul Constanța are un potențial turistic departe de cel al turismului sexual pe care s-a bazat administrația Mazăre.