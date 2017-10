Ziua Recoltei la Cumpăna - tradiţie şi sărbătoare

Ziua Recoltei la Cumpăna - tradiție și sărbătoare

Ştire online publicată Vineri, 30 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prima dată, Ziua Recoltei a fost organizată la Cumpăna în 2003 de către primarul Mariana Gâju, de atunci acest eveniment fiind sărbătorit an de an, fără întrerupere. A devenit un fel de tradiție, o sărbătoare a pământului și a țăranului, care, după un an de trudă, se mândrea în fața consătenilor cu roadele muncii sale. Primarul Mariana Gâju consideră că „Ziua Recoltei este, de când lumea, o sărbătoare a țăranului român, a truditorului pământului”. Încet, încet, urmând modelul Cumpenei, și celelalte comune și orașe din județ au împrumutat tradiția. În prezent, aproape toate localitățile sărbătoresc Ziua Recoltei.Revenind la Cumpăna, pentru că tradiția trebuie dusă mai departe, sâmbătă, 1 octombrie, toți localnicii dar și cetățenii din întreg județul sunt așteptați pe stadionul din comună pentru cea de-a opta ediție a Zilei Recoltei. Pe lângă atmosfera de sărbătoare, întreținută de muzică folclorică, obiceiuri și alte momente artistice, este momentul propice pentru a vă pregăti cămara pentru iarnă. Cei mai harnici cumpăneni vor veni la sărbătoare cu rodul muncii lor, fiind organizată o expoziție cu vânzare pentru legume, fructe, miere, produse lactate, preparate din carne, toate naturale și de cea mai bună calitate. De asemenea, meșterii în ceramică și lemn vor da dovada, pe viu, a priceperii lor. Anual, sute de producători se adună la Cumpăna ca o recunoaștere în plus, dacă mai era nevoie, că Ziua Recoltei îi cinstește pe măsură. Și nu numai localnicii și producătorii dau curs acestei sărbători. În fiecare an, la Cumpăna au onorat cu prezența, pe lângă oficialitățile județului, miniștri, parlamentari, ambasadori ai diferitor state în țara noastră, chiar și președintele României. În anul 2006, Jonathan Scheele, șeful Delegației Comisiei Europene în România la acea dată, a devenit cetățean de onoare al Cumpenei cu prilejul acestei sărbători. „Eu cred că este o zi importantă pentru comună, o zi de sărbătoare, de împlinire și de mulțumire pentru munca pe care au depus-o pe parcursul unui an”, ne-a declarat primarul Mariana Gâju.