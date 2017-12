Ziua Minorităţilor Naţionale, sărbătorită pentru prima dată în România. Ce au pregătit turcii din Dobrogea

Ziua Minorităților Naționale, sărbătorită pentru prima dată în România. Ce au pregătit turcii din Dobrogea

Uniunea Democrată Turcă din România organizează, astăzi, 18 decembrie, începând cu ora 17.00, la Constanța, o manifestare cultural-artistică prilejuită de Ziua Minorităților Naționale din România, instituită prin lege în acest an ca sărbătoare națională. Acțiunea va avea loc în sala de la restaurantul Colonadelor din Constanța.În debutul manifestării, va avea loc lansarea albumului „Comunitatea musulmană din România în ilustrate (1898-1940)”, autori, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea și comandor (r) Gabriel Octavian Nicolae.Albumul „Comunitatea musulmană din România în ilustrate de epocă” reunește reproduceri după ilustrate de colecție și are valoare de document istoric deoarece aduce în atenția cititorilor imaginea comunității turce din Dobrogea, dar și a celei de pe Insula Ada Kaleh, așa cum era ea la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Lucrarea conține explicații în limbile română, turcă și engleză, și a fost editată de UDTR cu sprijinul fincanciar al Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA).Cu prilejul Zilei Minorităților Naționale din România, președintele UDTR, Fedbi Osman, va înmâna plachete omagiale celor doi artizani ai albumului, care sunt și autorii volumului „Ada Kaleh - Casele de sub ape”, realizat cu sprijinul UDTR și lansat de curând. Ambele lucrări promovează valorile etno-culturale ale etnicilor turci.Cea de-a treia personalitate omagiată va fi Haci Ahmet Daștan, primul coordonator al Biroului Agenției pentru Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA), deschis la București în 2015. În cei aproape trei ani de activitate desfășurată în România de Haci Ahmet Daștan, din cele 85 de proiecte implementate de TIKA, aproape jumătate au vizat comunitatea turcă. Printre acestea s-au numărat: renovarea, amenajarea și dotarea la standarde moderne a 33 de clase de limba turcă, a Lectoratului de Limba Turcă de la Facultatea de Litere, a Bibliotecii „Cahit Arf”, a Laboratorului româno-turc de cercetare matematică „Grigore Moisil”, ambele la Facultatea de Matematică și Informatică, și a Catedrei de Istorie Turcă și Tătară de la Facultatea de Istorie și Științe Politice, toate din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.Momentul omagial va fi urmat de un program artistic susținut de ansamblurile folclorice, „Delikanlılar”’ și „Fidanlar” (UDTR), și de Ansamblul multicultural coordonat de Laura Bogorodea. Evenimentul este organizat de Comisia de cultură a UDTR și este coordonat de președinta și vicepreședinta comisiei, Serin Turkoglu, respectiv Melek Osman.Legea privind instituirea Zilei Minorităților Naționale a fost promulgată de președintele României, Klaus Iohannis, în data de 7 decembrie. Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minorităților Naționale din România ca sărbătoare națională. Aceasta mai prevede că anual, cu prilejul acestei sărbători, se vor organiza manifestări culturale. Inițiativa a fost semnată de deputații minorităților naționale, altele decât cea maghiară, care și-au motivat demersul prin faptul că Adunarea Generală ONU a adoptat, pe 18 decembrie 1992, Declarația cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, lingvistice și religioase.