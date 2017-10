"Ziua Măgăruşului Fericit" va fi sărbătorită la Cernavodă

"Ziua Măgărușului Fericit" va fi sărbătorită la Cernavodă

Autoritățile locale din Cernavodă au făcut o surpriză inedită copiilor cu nevoi speciale de la Centrul de Terapie și Asistență Educațională, respectiv, prima ședință de terapie cu ajutorul măgă-rușilor blânzi. Astfel, Primăria Cernavodă împreună cu Asociația „Save the Doggs and other Animals” au inaugurat programul de onoterapie (prin măgăruși), la adăpostul Footprints of Joy din dealul Hinog, care se va desfășura săptămânal în fiecare vineri și sâmbătă, pentru o perioadă de cinci luni. Potrivit primarului Gheorghe Hânsă, de acest tratament, cu ajutorul măgărușilor blânzi, vor beneficia peste 60 de copii cu dizabilități din Cernavodă și din localitățile limitrofe.El a spus că acest tip de terapie a fost implementat prima dată în România, la centre de recuperare din București și Brașov, încă din 2011, prin intermediul aceleiași asociații Save the Doggs, și a raportat rezultate excelente în cazul copiilor cu nevoi speciale, fie de natură fizică sau psihică.Ședințele de terapie se vor desfășura la Adăpostul de animale de la Hinog, într-o zonă special ame-najată pentru copii și măgăruși, care vor fi asistați de terapeuți ai Centrului de Terapie și Asistență Educațională Cernavodă, care au fost școlarizați de specialiști în onoterapie din București.„Onoterapia acționează în primul rând asupra sănătății afective și psihice a pacientului. În esență, tratamentul constă în a pu-ne în legătură măgărușul, animal cunoscut pentru blândețea, sociabilitatea și empatia sa, cu ființele umane. Copiii se bucură de călărit și de apropierea de animal. Terapia cu măgăruși duce la prelungirea timpului de concentrare al copiilor cu autism, precum și la atragerea lor către agreabila companie, către joc și comunicare”, a transmis edilul.Și pentru că specialiștii spun că dragostea unui animal poate crea minuni și poate vindeca micuții bolnavi, edilul Gheorghe Hânsă a propus ca prețioasele patrupede să fie sărbătorite odată cu Zilele Orașului, în luna septembrie, când va fi marcată Ziua Măgărușului Fericit.