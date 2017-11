"Ziua Dobrogei", marcată de turcii din România. Ce a pregătit UDTR

Ştire online publicată Joi, 16 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) marchează, vineri, 17 noiembrie, ora 16.00, Ziua Dobrogei, printr-un eveniment cultural dedicat împlinirii a 139 de ani de la Unirea Dobrogei cu România. Acțiunea va avea loc în Aula Bibliotecii Județene „Ioan N.Roman” Constanța.În cadrul evenimentului va avea loc lansarea volumului „Ada Kaleh - Casele de sub ape”, semnat de Gabriel Octavian Nicolae și Valentin Ciorbea, carte dedicată locuitorilor și urmașilor insularilor care, în marea lor majoritate, trăiesc în prezent în Dobrogea.Despre importanța evenimentului istoric de la 14 noiembrie 1878 va vorbi dr. Lavinia Dumitrașcu, muzeograf la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. De asemenea, corul „Mehtap” al UDTR , coordonat de Durie Accoium și dirijat de Yilmaz Turkoglu, va susține un program artistic. Vor rememora amintiri de pe Insula Ada-Kaleh, Șemsi Turhan și Vildan Iordache.„Ada Kaleh - Casele de sub ape” este cel mai recent volum publicat de Uniunea Democrată Turcă din România în acest an, sub auspiciile Academiei Oamenilor de Știință din România, secția XI - Științe Istorice și Arheologice. Cartea document conține 135 de memorii tehnice privind proprietățile imobiliare și terenurile deținute de locuitorii Insulei Ada Kaleh, de Comunitatea Musulmană, Mitropolia Olteniei și URCM Oltenia. Potrivit profesorului universitar dr. Valentin Ciorbea, cartea, care conține două secțiuni, „Memorii tehnice” și „Ada Kaleh în ilustrate de epocă”, „vine să îmbogățească fondul documentar al istoriei insulei dunărene aflată în componența României 82 de ani”.Autorii și-au propus să pună la îndemâna specialiștilor surse de documentare dintr-un dosar recuperat de Gabriel Octavian Nicolae, cu dorința de a-l studia.La eveniment sunt aștepați să participe președintele UDTR, Fedbi Osman, secretarul general, prof. Ervin Ibraim, deputatul Iusein Ibram, reprezentanți ai administrației publice locale și ai Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța. Evenimentul este organizat de Comisia de cultură a UDTR și este coordonat de președintele și vicepreședintele comisiei, Serin Turkoglu, respectiv Melek Osman.