Ziua de naştere ar putea fi declarată zi liberă de la locul de muncă

Ziua de naștere ar putea fi declarată zi liberă de la locul de muncă

Deputatul PDL, Marius Rogin, a depus un proiect de lege prin care fiecare angajat va putea să ceară zi liberă la aniversarea nașterii sale.„De ziua angajatului, acesta se gândește la ziua sa, în loc de activitatea de la locul de muncă. În momentul de față, de foarte multe ori, angajatorul nu-i acordă zi liberă, iar angajatul se vede în imposibilitatea de a-și serba ziua”, a declarat Marius Rogin.În plus, deputatul mai argumentează că serbările de la locul de muncă îngreunează activitatea companiei. La aniversari, este mai bine pentru toata lumea ca sărbătoritul să rămână acasă.„Angajatul nu are randamentul pe care îl are într-o zi normală”, a conchis democrat-liberalul.