„Ziua Comunei Peştera“, aşteptată de la an la an de tot mai mulţi oameni din judeţ

„Ziua Comunei Peștera“, așteptată de la an la an de tot mai mulți oameni din județ

Ştire online publicată Vineri, 10 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mii de persoane sunt așteptate, sâmbătă, 11 mai, să sărbătorească „Ziua Comunei Peștera” pe „Valea Izvorului”. Evenimentul a devenit deja o tradiție în tot județul Con-stanța, oamenii așteptând cu drag această petrecere unde distracția și voia bună sunt pe măsură.De altfel, sărbătoarea care are loc în comuna Peștera este singura din județ care reunește la un loc mii de oameni veniți din proprie inițiativă și nu aduși cu forța de reprezentanții anumitor partide. Dacă la prima ediție au fost prezenți aproximativ 5.000 de participanți, numărul lor a crescut de la an la an, în 2012, numărul celor prezenți fiind de aproximativ 20.000 de persoane.La fel cum i-a obișnuit de la începutul mandatului de primar, și în acest an, edilul Valentin Vrabie le-a pregătit celor prezenți mai multe surprize. În acest an, evenimentul se va desfășura sub denumirea de „Sărbătoarea Florii de Salcâm”.Petrecerea se anunță a fi una incendiară, cu muzică, dans și voie bună, dar și cu artificii și show laser.Pe scena amenajată în aer liber vor urca nume celebre, care vor interpreta muzică pentru toate gusturile: Alex Velea, Holograf, Mandinga, Aurel Ta-maș, Constantin Enceanu, Steliana Sima, Ion Paladi, Denisa, Georgiana și Romanițele, Edy Band, Acropolis Band, Hora, Mariana Culda și Gramoște. Evenimentul va fi prezentat de Buzdugan și Morar.În mod normal, „Ziua Comunei Peștera” era sărbătorită la data de 1 mai. Bun creștin, în acest an, primarul a decis să mute eveni-mentul, deoarece ziua de 1 mai a căzut în Săptămâna Patimilor.„Era post și ar fi fost păcat să petrecem atunci. Din această cauză, am amânat evenimentul pentru sâmbăta aceasta. Îi aș-teptăm pe toți cei care doresc să se distreze alături de noi, așa cum au făcut-o și în alți ani. Îi așteaptă multă voie bună, deoarece locuitorii din comuna Peștera sunt oameni primitori”, a spus primarul Valentin Vrabie.