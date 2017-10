Zilele Oraşului şi Festival de Cântec Popular, la Ovidiu

Zilele Orașului și Festival de Cântec Popular, la Ovidiu

Aflat la ceas aniversar, orașul Ovidiu a stat sub semnul muzicii și al distracției în week-end-ul trecut.Peste 2.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate de primarul Dumitru Bocai, împreună cu echipa sa din cadrul administrației locale. Pentru ca locuitorii orașului de toate vârstele să se poată bucura de eveniment, reprezentații primăriei au pregătit programe artistice pe toate gusturile, precum și o serie de alte activități distractive, menite să-i atragă, în mod special, pe cei mici. Astfel, pe scena amplasată lângă Centrul Cultural din oraș, s-a desfășurat Festivalul de Cântec Popular „Elena Roizen“. Evenimentul a durat două ore și a adunat concurenți din toate colțurile țării, recunoscuți și premiați atât în România, cât și peste hotare. Pe lângă prestația artistică, participanții la concurs au impresionat pu- blicul și juriul, de opotrivă, prin frumusețea costumelor populare. În plus, pentru ca tinerii din localitatea să se poată bucura de Zilele Orașului în egală măsură, ad-ministrația locală a adus în fața celor prezenți două nume sonore ale muzicii românești. În prima seară, a avut loc concertul trupei Holograf, iar în cea de-a doua, de o prestație live a lui Ștefan Bănică jr.. Pe lângă manifestațiile artistice, primăria a amenajat în apropierea scenei un târg cu produse alimentare, băuturi răcoritoare, jucării și alte obiecte. În plus, au fost amplasate mai multe locuri de joacă pentru copii, o pistă pentru minikarturi, un castel gonflabil în formă de elefant, trambuline, precum și o mini-piscină cu bile gonflabile. Cu privire la desfășurarea acestor evenimente, primarul Bocai a menționat că este o inițiativă normală, organizată în fiecare an la sfârșitul lunii mai, pe care își dorește să o priveze de sfera politică. „Ultimul week-end al lunii mai a fost decretat drept Zilele Orașului. Am organizat acest eveniment în fiecare an, încă de la începutul mandatului meu. Odată cu Zilele Orașului, avem și Festivalul Elena Roizen și concerte cu nume două nume sonore ca și cap de afiș: Holograf și Ștefan Bănică Jr. Este un eveniment lipsit de coloratură politică. Nu are de-a face cu campania electorală. Am organizat aceste manifestații în fiecare an“, a declarat Bocai. Locuitorii orașului Ovidiu și turiștii prezenți la eveniment au avut parte și de o prestație a prichindeilor de la grădinițele Zig-Zag și Licurici. În plus, au putut viziona demonstra- ții de lupte tradiționale tătărești - Kureș -, ce s-au desfășurat în incinta Complexului Sportiv Ovidiu.Dintre ceilalți artiști prezenți pe scenă, amintim ansamblurile folclorice din Ovidiu, Mugurașii și Dobrogeanca, dar și trupele Eleven, Vivi & Band, Dany S Dancers Junior, Steluțele Mării și Bambini. În plus, au concertat Rina, Letiția Boroi, câștigătoarea ediției trecute a Trofeului „Elena Roizen“, Alexandru Brădățan, Stelu Enache, Mircea Cazan și Ionuț Galani.