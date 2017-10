Zilele Oraşului Hârşova au debutat cu o nouă lansare de carte, marca prof. Volumia Sîngeorzan

Zilele Orașului Hârșova au debutat cu o nouă lansare de carte, marca prof. Volumia Sîngeorzan

Administrația publică locală din orașul Hârșova s-a pregătit cum se cuvine pentru a sărbători „Zilele orașului Hârșova“. Evenimentul a ajuns la cea de-a XIV-a ediție și are loc în perioada 22 – 24 septembrie.Calendarul activităților cuprinde diverse spectacole de teatru pentru copii și adulți, competiții sportive, organizarea unor ateliere meșteșugărești, concursuri de table și șah pentru pensionari, dar și spectacole live cu artiști renumiți precum Lidia Buble, Shake Down, Elena Plătică, trupele Maxim și Crossover.Totodată, pe parcursul acestor zile este amenajată o expoziție de pictură iar, vineri, 22 septembrie, a avut loc cel mai deosebit eveniment, respectiv, lansarea cărții „Podișul Hârșova”, al cărei autor este profesorul de geografie Volumia Sîngeorzan.Lansarea cărții a avut loc în sala de ședințe a Primăriei Hârșova, acțiunea fiind făcută cu sprijinul Primăriei, a Casei de Cultură și Bibliotecii Orășenești.La eveniment au participat cetăț eni ai orașului, cadre didactice, actuali și foști elevi ai autoarei, iar invitați de onoare au fost primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, secretarul general al SGR și director al Editurii educaționale CD Press, dr. Costin Diaconescu, prof. Marilena Belciu, de la ISJ Călărași, precum și fosta profesoară de matematică a autoarei, Maria Waisz.Din păcate, deși au fost invitați să participe la eveniment, niciun reprezentant al ISJ Constanța nu a binevoit să fie prezent, în timp ce, prof. dr. Steluța Dan, inspector general pentru disciplina geografie în Ministerul Educației Naționale, a venit special de la București pentru a participa la această lansare de carte.„Cartea are în vedere popularizarea în rândul specialiștilor și nu numai, a unei regiuni fizico-geografice a podișuluiCasimcei și anume partea sa NV, cuprinsă între abruptul dunărean și valea râului Topolog, până la revărsarea sa, în lacul Hazarlâk, cu denumirea de Podișul Hârșova, regiune care, după 1989, nu s-a aflat în atenția nimănui. Totodată, prin intermediul acestei cărți se urmărește dezvoltarea unor sentimente patriotice și de mândrie regională, precum și promovarea locurilor natale”, a spus prof. Volumia Sângeorzan.Fost elev al prof. Volumia Sîngeorzan, primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a spus că este mândru deoarece a avut privilegiul de a avea un asemenea dascăl și, totodată, este foarte încântat de a participa la lansarea unei noi cărți a autoarei. Cuvinte de laudă au avut și ceilalți invitați care au caracterizat-o pe autoare ca un profesor extrem de implicat și dedicat, în mod special, disciplinei de geografie.Reamintim că Volumia Sîngeorzan este autorul a altor două cărți, respectiv, „Hârșova-coordonate geografice” și „Repere geografice și culturale” vol.I, îndrumarea și coordonarea acestora aparținând unei personalități științifice a geografiei, prof. univ. dr. Mihai Ielenicz.De altfel, tot el a fost și coordonatorul cărții lansate vineri, însă lucrarea nu a mai fost finalizată de acesta deoarece, în luna aprilie a acestui an, Mihai Ielenicz s-a stins din viață.„Nu a finalizat coordonarea cărții «Podișul Hârșova» dar, în memoria domniei sale, am finalizat singură proiectul. Am avut mereu credința că nu i-ar fi plăcut să abandonez, iar acum sunt sigură că, acolo unde este acum, dacă ar fi posibil, se va bucura! Pentru că nu mai este printre noi, dar îi voi fi mereu recunoscătoare, nu pot decât, cu emoții nebănuite să spun: Totul, domnului profesor, cu dragoste !”, a spus cu lacrimi în ochi Volumia Sîngeorzan.La finalul evenimentului, s-au acordat mai multe diplome, una dintre acestea fiindu-i oferită edilului orașului Hârșova, Viorel Ionescu. Concret, primarul a primit diploma de recunoștință a Societății de Geografie din România pentru rolul excelent de gazdă pe care l-a avut în organizarea acțiunii.