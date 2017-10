Zilele oraşului Hârşova au ajuns la a şaptea ediţie

Zilele orașului Hârșova au ajuns la a șaptea ediție

Administrația publică locală din Hârșova va organiza, și anul acesta, o serie de festivități și acțiuni dedicate Zilelor Orașului. Potrivit explicațiilor primarului Tudor Nădrag, evenimentul a ajuns la cea de-a șaptea ediție și se va derula, în acest an, pe parcursul a trei zile, în perioada 1-3 octombrie. Edilul-șef susține că a ales să organizeze și pe timp de criză Zilele Orașului dat fiind faptul că, în acest proiect, s-au implicat mai mulți sponsori. Astfel, deși ediția 2010 va fi, conform declarațiilor primarului, „una modestă, fără opulență și fără risipa banului public”, ea va beneficia de un buget de 500 milioane lei vechi, sumă din care, însă, peste 60% va fi asigurată prin sponsorizări. „Un asemenea moment este binevenit pentru locuitorii orașului, este o sărbătoare încetățenită. În plus, critici se găsesc întotdeauna. Dacă organizez, risc să fiu criticat, dar și dacă n-aș fi organizat s-ar fi întâmplat același lucru”, a declarat Tudor Nădrag. Pe parcursul celor trei zile vor avea loc un concurs de desene pe asfalt dedicat preșcolarilor, un simpozion pe tema plantelor medicinale, dar și concursuri sportive. Vârstnicii vor beneficia, și ei, de momente speciale, precum competițiile de șah. Vineri, 1 octombrie, în prima din Zilele Orașului, administrația locală a prevăzut în program un spectacol susținut de mai multe ansambluri folclorice, spectacol intitulat „Confluențe etnice” și în cadrul căruia vor evolua Ansamblul folcloric „Carsium” - juniori, Ansamblul folcloric „Can-Su” din Techirghiol, dar și ansamblurile „Pescărușul”, de asemenea din Techirghiol, și „Țărăncuța” din Independența. Așa cum a declarat șeful administrației publice locale hârșovene, unul dintre cele mai semnificative momente ale ediției 2010 a Zilelor Orașului constă în „Întâlnirea cu fiii orașului”, programată sâmbătă, la ora 13.00. Nădrag a precizat că este al doilea an în care această acțiune va avea loc, la cea de anul trecut răspunzând invitației 120 de fii ai orașului, foști și actuali șefi de unități economice și patroni. „Sunt câțiva dintre oamenii care au făcut și fac ceva pentru comunitate și care se reunesc acum să depene amintiri”, a menționat edilul-șef. Duminică, în ultima zi a festivităților, va fi organizată Ziua Recoltei, context în care va avea loc o expoziție culinară, dar și un spectacol susținut de ansambluri folclorice. Primarul apreciază că aproximativ 1.000 de persoane vor umple centrul orașului Hârșova în acest sfârșit de săptămână. Cât privește invitații, Tudor Nădrag a declarat că sunt așteptați să participe reprezentanți ai Prefecturii Constanța, ai Consiliului Județean, membri PDL șefi de instituții deconcentrate, dar și primarii localităților limitrofe Hârșovei, precum Ciobanu, Topalu, Gîrliciu, Saraiu și Ghindărești.