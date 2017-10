Zgonea: Ponta nu are de ce să plece de la Guvern

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a declarat că Executivul are un mandat dat de alegători și de Parlament și că premierul Victor Ponta nu are de ce să plece de la Guvern."Opoziția și propaganda se agită acum, dar amintesc tuturor că Guvernul are în spate votul cetățenilor și pe cel al Parlamentului. Acestea sunt instanțele care dau legitimitate Guvernului, iar acest Guvern și Victor Ponta au primit legitimitate de la Parlament și de la alegători. Prin urmare, Executivul trebuie să își ducă mai departe mandatul, cu Victor Ponta premier, indiferent de agitația unora sau a altora", a afirmat Valeriu Zgonea, conform unui comunicat transmis astăzi.