Zgabercea se face şef şi peste banii cinematografelor şi grădinilor de vară din judeţ

Zgabercea se face șef și peste banii cinematografelor și grădinilor de vară din județ

Organigrama Consiliului Județean Constanța (CJC) se va extinde cu încă o direcție. Potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare de Consiliu Județean de astăzi, președintele CJC, Nicușor Constantinescu, propune înființarea Direcției Județene a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța. Deși conform primului articol din hotărâre direcția este una de sine stătătoare, cheltuielile ar trebui să fie avizate de directorul Direcției pentru Cultură, Învățământ, Sport, Sănătate, Organizare Evenimente și Protocol, adică de… Cristian Zgabercea. La sfârșitul lunii august, consilierii județeni au aprobat trecerea unor săli de cinematograf și a unor grădini de vară de la Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Romania-Film” în administrarea CJC. Este vorba despre cinematografele Republica (Constanța), Studio Popular (Constanța), Pescăruș (Man-galia) și Eforie Sud (Eforie Sud) și grădinile de vară Tomis (Constan-ța), Albatros (Mamaia), Neon și Perla (Eforie Nord), Farul, Venus, Saturn și Jupiter (Mangalia) și Eforie Sud (Eforie Sud). Astăzi, consilierii județeni vor dezbate pe marginea proiectului privind înființarea unei direcții care să se ocupe în mod special de acestea. Așa cum se menționează în proiect, patrimoniul direcției va fi format din bunuri mobile și imobile preluate în proprietate de la alte instituții, inclusiv de la Consiliul Jude-țean Constanța și / sau dobândite în cursul desfășurării activității. Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța urmează a fi subordonată direct Consiliului Județean Constanța și, potrivit proiectului de organigramă, ar trebui să aibă 11 angajați. Sediul direcției va fi la Cinematograful Republica. În cadrul ședinței de astăzi va fi numit și un director interimar, urmând apoi să se organizeze concurs pentru postul de conducere. Personalul instituției are calitatea de personal contractual, fiind supus reglementărilor specifice din sectorul bugetar. Potrivit aceleiași organi-grame, managerul Direcției va avea un salariu de bază între 996-2.050 de lei. Directorul ar putea beneficia și el de un salariu de bază estimat între 963 de lei și 1.983 de lei. Cel mai puțin vor câștiga pompierul (între 641 - 675 de lei) și operatorul de imagine (585 - 755 de lei). Cheltuieli cu voia „domnului“… Conform aceluiași proiect de hotărâre, veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se vor realiza din vânzarea biletelor de intrare la spectacole, prestarea unor servicii culturale, venituri din asocieri, organizarea și participarea în colaborare cu alte instituții la realizarea manifestărilor cultural - artistice, sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, alte venituri constituite potrivit legii. Așa cum am menționat, potrivit articolului 1 din proiectul de hotărâre, direcția nou înființată este o „instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Constanța”. Niciun cuvânt sau vreo trimitere la vreo relație de subordonare față de o altă direcție din cadrul aceluiași CJC. Surprinzător, însă, la articolul 7 din același proiect de hotărâre se menționează: „Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice cheltuieli ce vor fi angajate de către instituție se vor aviza de către directorul Direcției pentru Cultură, Învățământ, Sport, Sănătate, Organizare evenimente și Protocol și aprobate de către ordonatorul principal de credite”. Concret, cel care va aviza toate cheltuielile va fi nimeni altul decât… Cristian Zgabercea. De menționat este și faptul că în situația actuală, când activitatea din sistemul bugetar stă sub semnul restructurărilor, Consiliul Județean Constanța își permite ca, din contră, să creeze noi direcții și să „scoată pe piață” noi locuri de muncă. Și asta în condițiile în care, după cum și domeniul o cere, Direcția de Cultură condusă de Zgabercea ar fi putut foarte bine să preia cinematografele și grădinile de vară în cauză.