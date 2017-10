Zestrea legislativă a parlamentarilor constănţeni din ultimii patru ani

Verba volant, LEGEA manent

Zestrea legislativă a parlamentarilor constănțeni din ultimii patru ani

Scena politică românească este departe de a intra într-o perioadă de relaș. După alegerile locale, în toamna aceasta sunt așteptate cu sufletul la gură alegerile parlamentare. Deși se lucrează încă la decuparea colegiilor uninominale, partidele politice au început deja primele selecții în perspectiva desemnării viitorilor pretendenți la fotoliile de senatori și deputați. Nu e un secret pentru nimeni că primii vizați, dar și interesați sunt, bineînțeles, cei care au ocupat și până acum confortabilele fotolii din Senat și Camera Deputaților. Și, înainte de a lua act de promisiunile pentru ce va să fie, iată cu ce se pot lăuda, cu doar câteva luni înainte de încheierea mandatului, cei care, probabil, mai aspiră la încă un mandat. Dacă au făcut mult sau puțin în acești patru ani, rămâne să apreciem… la vot. PSD = plaje, faleză și alte acțiuni Social-democratul Lucian Băluț este deputat de Constanța de numai câteva luni. El a fost validat în noua funcție pe 5 februarie 2008, intrând în Parlament în locul regretatului Corneliu Dida. În scurta sa activitate de deputat, Lucian Băluț a avut patru luări de cuvânt în plen, trei declarații politice și a fost semnatar la două propuneri legislative, alături de ceilalți doi colegi de partid de la Constanța, Eduard Martin și Alexandru Mazăre. În ceea ce îi privește pe Martin și Mazăre, aceștia s-au afirmat în acest mandat prin susținerea permanentă a proiectelor legislative privind trecerea unui pachet din acțiunile de la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” la Consiliul Județean Constanța, proiect care s-a materializat în lege, trecerea, de asemenea, a unui pachet de acțiuni deținute de CNAPMC către Consiliul Local Constanța (lege retrimisă la Senat). Ar mai fi și inițiativa legislativă privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre susținută de social-democrații constănțeni. În cifre, activitatea celor doi din ultimii patru ani arată astfel: Eduard Martin are contorizate pe pagina web a Camerei Deputaților cinci luări de cuvânt în plen, trei declarații politice, 18 propuneri legislative, 11 întrebări și interpelări și opt moțiuni. Colegul său de partid, Alexandru Mazăre, are la activ șapte luări de cuvânt în plen, trei declarații politice, 20 de propuneri legislative, 12 interpelări și nouă moțiuni. Cât privește activitatea senatorului PSD de Constanța, Cristian Diaconescu, utilizând ca sursă de informare același site al instituției, sunt contorizate în dreptul lui doar cinci inițiative legislative al căror semnatar a fost în perioada 2005 - 2007. Extremele PD-L Din 2004 până în prezent, deputatul PD-L Stelian Duțu a acumulat 139 de luări de cuvânt în plen, nouă declarații politice, a fost semnatar la 11 inițiative legislative și tot atâtea întrebări și interpelări, și a semnat, de asemenea, și patru moțiuni. Laurențiun Mironescu, și el deputat PD-L de Constanța, a luat cuvântul de 20 de ori în plen, a semnat 14 declarații politice, 16 inițiative legislative și patru moțiuni. Mironescu a stat foarte bine însă la capitolul întrebări și interpelări, unde are contorizate 58 de intervenții. Mircea Iustian, din păcate, nu prea a ținut pasul cu colegii săi. El are la activ doar 10 luări de cuvânt în tot mandatul, două propuneri legislative, opt întrebări și interpelări și patru moțiuni. Pedelistul Dorel Constantin Onaca pare a fi cel mai activ dintre senatorii constănțeni. În mandatul său actual, Onaca se poate lăuda cu zece inițiative legislative. Toate însă datează din 2005 și au fost respinse de ambele camere. Trebuie menționat și faptul că Onaca a fost semnatar al respectivelor proiecte de legi, alături de alți colegi de-ai săi, în calitate de senator PRM. Mihei, cel mai activ liberal În ceea ce îi privește pe parlamentarii constănțeni liberali, cel mai activ s-a dovedit a fi, conform cifrelor, Andrian Mihei. Cu 152 de luări de cuvânt în plen, 73 de declarații politice, 30 de propuneri legislative și 75 de întrebări și interpelări, liberalul Mihei se situează în fruntea clasamentului. George Dragomir a luat și el cuvântul în plenul Camerei Deputaților de 77 de ori, are 73 de declarații politice, 21 de propuneri legislative și o interpelare. Liberalii nu stau însă la fel de bine și când vine vorba de senatori. Pe site-ul Senatului României, Puiu Hașotti figurează cu o singură interpelare, din 2005, și nicio inițiativă legislativă. Cel de-al doilea senator liberal, Gheorghe Vergil Șerbu, nu are nicio inițiativă și este singurul liberal care nici nu se poate lăuda cu o activitate susținută în teritoriu, el fiind practic străin de tot ce înseamnă chiar și o simplă apariție la o conferință de presă. Liderii liberali constănțeni susțin însă că Șerbu rămâne în cărți și pentru alegerile parlamentare de anul acesta. Trebuie menționat că senatorul liberal se poate lăuda însă cu o scurtă prezență în Parlamentul Europei, el fiind desemnat de partid ca europarlamentar, de la integrarea României în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, până la organizarea, în toamna trecută, a alegerilor pentru PE. Aledin Amet, în top Aledin Amet a reprezentat în ultimii patru ani comunitatea tătară din România. În mandatul actual, deputatul tătar a avut 149 de luări de cuvânt în plen, 83 de declarații politice și 48 de întrebări și interpelări. Parlamentarul constănțean a fost până acum și semnatar la 57 de propuneri legislative (cele mai multe), dintre care două au vizat direct comunitatea pe care a reprezentat-o în acești ultimi patru ani. Reprezentantul Uniunii Democrate Turce din România în parlament, deputatul Iusein Ibram, figurează cu 11 luări de cuvânt în plen, șase declarații politice, două interpelări și este semnatar, alături de alți colegi deputați, la 20 de propuneri legislative. Peremistul Gelil Eserghep a luat și el cuvântul de 31 de ori în 26 de ședințe de plen din mandatul în curs, a mai semnat și 12 declarații politice, nouă inițiative legislative, trei interpelări și trei moțiuni. Independentul Dan Mocănescu Coloros este semnatar la 41 de proiecte de legi, pe lângă acestea, Mocănescu având și 13 luări de cuvânt în plen, trei declarații politice, 15 interpelări și întrebări și o moțiune.