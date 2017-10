Zeci de milioane de euro pentru transformarea Năvodariului

2015 este anul marilor transformări în orașul Năvodari. Proiecte de zeci de milioane de euro se află în derulare și ar trebui finalizate anul acesta.Banii au fost atrași din fonduri europene, motorul de dezvoltare al localității, după cum susțin reprezentanții administrației publice din Năvodari.Cel mai arzător proiect aflat în derulare și care ar trebui finalizat anul acesta este lărgirea și modernizarea drumului dintre Năvodari și Constanța. Din păcate, în ultimele luni, din cauza unor probleme dintre constructor și ENEL privind subtraversarea rețelelor electrice, lucrările au stagnat, însă, odată rezolvat acest diferend, finalizarea lucrării devine o chestiune de câteva luni. Deja strada a fost lărgită la patru benzi, au fost rezolvate problemele tehnice de stabilitate a malurilor de pământ, au fost montate până și bordurile pe anumite segmente de drum. Mai trebuie mutați stâlpii de electricitate și turnarea asfaltului.De asemenea, vor exista și benzi speciale, atât pentru bicicliști cât și pentru pietoni, prevăzute cu facilități pentru persoanele cu handicap. În plus, se vor amenaja nouă sensuri giratorii, care vor avea în centru fântâni arteziene. Drumul va fi încadrat de spații verzi, unde se vor planta copaci. Deoarece fluxul de mașini va fi unul foarte mare pe timp de vară, pe traseu vor fi amenajate mai multe parcări, inclusiv pentru autocare. Valoarea proiectului este de aproape 60 milioane de lei și ar trebui să fie finalizat în primăvara acestui an.Drum direct între Năvodari și OvidiuTot la capitolul infrastructură, la finele anului trecut a demarat proiectul privind modernizarea și lărgirea drumului care leagă orașul Năvodari de Ovidiu. Lucrarea este de amploare, valoarea investiției aprobată de Uniunea Europeană fiind de 50 milioane lei. Noul drum va conecta practic Năvodariul și nordul litoralului de Autostrada Soarelui.Potrivit proiectului, șoseaua, în distanță de 10,5 km, va avea patru benzi de circulație, pistă pentru bicicliști și trotuare. De asemenea, de-a lungul traseului se vor construi șapte sensuri giratorii cu fântâni arteziene, două poduri și o subtraversare. Elementul de noutate îl constituie faptul că șoseaua nu va tranzita comuna Lumina, urmând practic să se construiască un drum nou care va ocoli întreaga localitate. Traseul va trece apoi pe sub podul rutier de la ieșirea din Ovidiu, mergând pe malul canalului și va ieși în sensul giratoriu de la benzinăria Chelsea. Dacă totul va merge bine, proiectul ar trebui să fie finalizat în luna decembrie a acestui an.Piața de pește și Centru de AfaceriÎn curând, la Năvodari va fi finalizată construcția Pieței de pește, prevăzută cu mai multe facilități, precum: 10 puncte interioare și 16 exterioare de vânzare, sală de conferințe și evenimente, facilități pentru vânzarea și prepararea produselor din pește, pavilion expozițional și spații de birouri. Bugetul total al proiectului este de 1,46 milioane de euro, din care 85% sunt finanțați de către Uniunea Europeană, 13% din bugetele naționale și 2% din sursele proprii ale partenerilor. Ca un element în plus de atracție, întreaga construcție, ce se întinde pe o suprafață de peste 2.000 mp, va avea forma unui pește uriaș.În faza de construcție se află și Centrul de Afaceri, care va fi amplasat pe terenul actualei Tabere de Copii, pe o suprafață de 16.440 mp și va cuprinde zone dedicate birourilor, cât și spații cu caracter socio-cultural, unde vor avea loc expoziții, spectacole, conferințe și alte manifestări și activități publice. Complexul va fi format din trei corpuri de clădiri, care vor cuprinde 38 de spații de birouri pentru firme, un amfiteatru, săli de expoziție, săli de conferință, toate echipate și utilate cu aparatură modernă. Suprafața construită este de 1.900 mp.Valoarea întregului proiect este de 28,9 milioane de lei, din care 10,8 milioane reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă. Conform managerului de proiect, durata de implementare a investiției este de 30 de luni, urmând ca Centrul de Afaceri să fie inaugurat în vara anului 2015.Cel mai mare aqua park acoperitTot la Năvodari ar trebui să înceapă anul acesta lucrările de construcție la cel mai mare aqua park acoperit din România. Proiectul, finanțat prin fonduri europene, se va desfășura pe o suprafață de aproximativ 17.000 mp și va fi unicat în România, fiind primul aqua park de o asemenea dimensiune acoperit. Acest lucru va permite, în primul rând, prelungirea considerabilă a capetelor de sezon estival în nordul litoralului, promițând să devină una dintre cele mai mari atracții turistice. Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni, iar valoarea totală a investiției se ridică la peste 30 milioane de lei. Centrul de agrement va fi construit în actuala tabără de copii și va cuprinde bazine interioare acoperite, bazin exterior, două terenuri de tenis cu suprafață de joc cu zgură și un teren de minifotbal cu gazon sintetic. Clădirile aferente vor găzdui, printre altele, saloane de chineoterapie, echipamente wellness, sală de cromoterapie, saună, sală de fitness, spațiu pentru cursuri teoretice de scubadiving, sală de aerobic, vestiare.