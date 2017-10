Zanfir Iorguş spune că acest referendum nu-şi avea rostul

2

Iorgus, prietenul Stavrositei

Madam Stavrositu crezica am uitat cu toții cum cereai bani de la toată lumea sa-ți platesti facturile (Toanca, Mitrea, Brânză, Campeanu, Sorescu etc), cum ai luat bani de la Plica sa platesti osv-istii ca sa te-alegi președinte la municipiu, cum ai făcut delatiuni la DNA, Dgipi ca sa scapi de concurenta in partid (Banias, Mironescu,Chirila etc...) fiinta abjecta ce esti, sa-ți fie rusine si sa-ți dea Dumnezeu ce meriti dacă ce scrie mai sus e adevărat. Dixit!