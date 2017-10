Zanfir Iorguş, pe primul loc în cursa pentru Primăria Mangalia

2

Sondajul de opinie

Circul electoral continua cu aceasta manipulare a sondajelor de opinie. Expert in cumpararea unor voturi, Zanfir Iorgus adopta tehnica verificata a contactarii directe a unor electori, oferindu-le acestora tot soiul de promisiuni si, bineinteles, micii si berea in PET-uri de 2l. Gasca lui de profitori este scoasa la inaintare. Uita, totusi, aceasta capusa, ca nu mai poate castiga incredera celor pe care i-a pacalit in trei candidaturi. Imaginea sa de struto-camila politicianista, de traseist politic, ii este total defavorabila, daca ne gandim la formatiunea criminala pe care o reprezinta, PDL. Sa speram ca mangalienii vor sti sa aprecieze acest lucru, cand vor aplica stampila pe buletinul de vot.