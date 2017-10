Zanfir Iorguş face bilanţul Mangaliei la un an de la alegerile locale

Zanfir Iorguș face bilanțul Mangaliei la un an de la alegerile locale

Președintele Organizației PDL Mangalia, fostul deputat Zanfir Iorguș, a organizat, ieri, o conferință de presă, în care a prezentat bilanțul ultimului an de administrare USL la Mangalia.„După cinci ani de administrare USL, patru ani cât la conducere s-a aflat Tusac de la PSD și un an de când este Cristian Radu de la PNL, Primăria Municipiului Mangalia este în pragul falimentului. Primăria are, în momentul de față, peste 250 miliarde de lei datorii și în ultimul an a mai contractat un credit în valoare de aproximativ 200 miliarde de lei”, a declarat Zanfir Iorguș.El a mai adăugat că nu a dorit să iasă până acum în presă cu declarații deoarece a considerat că este mai corect să acorde girul actualei administrații vizavi de promisiunile din campania electorală, dar, deoarece lucrurile nu se îmbunătățesc deloc, s-a hotărât să tragă un semnal de alarmă pentru ca populația să fie corect informată.„Nici azi nu sunt gaze la Mangalia, deși actualul primar a asigurat cetățenii, în repetate rânduri, că în februarie 2013, centrala nr. 9 va fi racordată la gaze. Pe de altă parte, în acest an a fost mărit prețul gigacaloriei pentru populație la 295 lei, iar pentru noua firmă de producere și distribuire a agentului termic s-au cheltuit deja peste 40 miliarde de lei, bani care puteau fi folosiți pentru investiții”, a mai explicat Zanfir Iorguș.Un alt semnal de alarmă tras de fostul deputat a făcut referire la faptul că, deși se află la guvernare, parlamentarii USL nu au adus niciun ban pentru Mangalia și localitățile aferente Colegiului 5 din județul Constanța.Iorguș a spus că, atunci când era el parlamentar, reușea să aducă aproximativ cinci miliarde de lei, în fiecare an, pentru reparații școli, grădinițe și biserici, și peste 100 de miliarde pentru investiții în turism.Cu toate acestea, Iorguș a spus că dorește să fie corect până la capăt și a precizat că, pe parcursul acestui an de mandat al lui Cristian Radu, există și unele lucruri pozitive comparativ cu situația în care la conducerea administrației publice din Mangalia se afla Mihai Claudiu Tusac.„Este îmbucurător faptul că, în comparație cu atitudinea pe care o avea fostul primar Tusac, colaborarea actualului primar cu consilierii locali este mai bună și sper ca acest lucru să continue și să se îmbunătățească și mai mult pentru binele cetățenilor din oraș. Oricum, noi vom trage semnale de alarmă de câte ori vor exista derapaje”, a mai spus Zanfir Iorguș.