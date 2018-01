Wooow, asta da valoare: Sportul, dat pe mâna unui ministru de 31 de ani! Unde le-o fi găsind PSD-ul…

În urmă cu puțin timp, Viorica Vasilica Dăncilă, personaj care va prelua oficial, începând de săptămâna viitoare, funcția de premier, a anunțat componența noului Guvern pe care îl va conduce. Nu sunt nume surpriză, nu sunt apariții neașteptate. Nici nu aveau, de altfel, cum să fie. Toți au un element comun: sunt membri de partid disciplinați, oameni de încredere și, așa cum am mai scris, pun prinsoare că vor activa în această formulă până la finalul mandatului. Cu condiția - bineînțeles - de a nu face vreo trăsnaie și să încapă în ghearele DNA.Hotărâsem, inițial, să nu mai fac niciun comentariu, să dau Cezarului ce-i al Cezarului și să le urez succes, că doar așa a vrut poporul la alegeri, să fie PSD în tot și-n toate, însă, în cazul a două nominalizări, chiar nu pot să mă abțin.Prima dintre ele, care mă interesa foarte mult (doar am petrecut o viață în sport), era cea de la Ministerul Tineretului și Sportului. Nu l-am agreat prea mult pe Marius Dunca, pe care l-am considerat însă întotdeauna un băiat deștept, politrucul perfect, care îndeplinește de minune orice misiune încredințată de partid, indiferent de domeniu. Omul n-avea însă nicio treabă cu sportul, n-a avut nici timp la dispoziție pentru a demonstra ceva, a înțeles că nu mai este „în cărți” și, disciplinat, a făcut pasul înapoi. Fără scandal, fără circ, jos pălăria și am convingerea că o să-l mai vedem, mai devreme sau mai târziu, în fața reflectoarelor.Ia să vedem ce a pregătit Daddy, prin intermediul Vioricăi Vasilica, pentru Sport. Dragi sportivi, antrenori, campioni, președinți, marangozi ori kinetoterapeuți, nu ați fi ghicit niciodată: Ioana Bran!Personal, auzisem de ea, însă nu în contextul sportiv. Cine este Ioana Bran? Prosport, citând presasm.ro, informează că noul ministru de la Tineret și Sport are 31 de ani, provine din județul Satu Mare și este, din 2016, secretară a Camerei Deputaților, nominalizarea fiind făcută chiar de Liviu Dragnea.Tânăra deputată este fiica cea mică a milionarului din Satu Mare Ioan Bran, patronul Distileriilor Bran, cele care produc pălinca de export Bran. A intrat în politică în 2010, iar în 2012, a fost aleasă consilier județean pe listele USL Satu Mare. Deține și funcția de președinte al Tineretului Social Democrat din Satu Mare și de vicepreședinte al Organizației Județene a PSD. Ce-o fi recomandând-o pe Ioana Bran pentru această demnitate? Logic: carnetul de partid și loialitatea față de gruparea Dragnea, însă o fi având habar cu ce se „mănâncă” acest minister? Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, săli de sport, stadioane, bazine de natație… ce-or fi însemnând?Nominalizarea Ioanei Bran la șefia MTS îmi aduce aminte de un alt moment, petrecut în decembrie 2008, când o altă „duamnă”, Monica Iacob Ridzi, a fost instalată de pedeliști la cârma ministerului Sportului. Mulți s-au entuziasmat, apreciindu-i discursul emancipat, prezența pro-europeană și mai ales simplul fapt că-i femeie. Ce s-a întâmplat apoi, știți cu toții: fata avea sarcini „aparte”, trebuia să facă rost de bani pentru partid (o fi făcut și pentru ea, dar grosul mergea la partid, s-a spus), a riscat, a greșit, a lăsat urme, a fost înhățată și a înfundat pușcăria, de unde a ieșit abia la finele anului trecut.Personal, nu am nicio așteptare de la acest ministru de 31 de ani. Nu cred că în timpul mandatului său vor fi construite săli de sport, bazine de natație, stadioane, nici măcar terenuri de sport pentru școli. De performanță, nu mai poate fi vorba. La Jocurile Olimpice, vom merge cu taxiul…XXXÎn privința celeilalte nominalizări pe care o comentez, voi fi mai scurt. Cum dracu de n-a găsit PSD, cel mai mare partid din România, o altă persoană pentru postul de vicepremier decât Ana Birchall. Las la o parte scandalul sexual în care numele său a fost vehiculat, în 2008, într-un moment în care se pregătea să preia Ministerul Educației. Acela a fost tranșat de justiție. Dar nu pot uita „schema cu Geoană”, filmată pe sub mână, cu miile de euro date drept „contribuție la partid” pentru un loc eligibil. Nimic ilegal, de altfel, însă negocierea ca la piață…În concluzie, asta a vrut poporul, asta avem: echipa Vioricăi Vasilica. Mult succes tuturor!