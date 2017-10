Ilie Drăgoi (UNPR), în cursa pentru Primăria Ovidiu:

"Vremea schimbării: Ai avut un conducător care a dezamăgit? Alege altul!"

- Noi cu toții trebuie să înțelegem că dezvoltarea unei comunități, a unei localități, nu se rezumă la câteva băncuțe, un parc sau promenadă, doar pentru a arăta că ai făcut ceva. Trebuie create locuri de muncă, dezvoltate noi afaceri, care să aducă plusvaloare. De aici vor veni banii la bugetul local, va crește nivelul de trai și se va putea schimba întregul aspect al localității. Nu trebuie să rămânem blazați, că a făcut și ăsta câte ceva. Nu, trebuie să știm să cerem și să fim ascultați. De aceea, îi sfătuiesc pe cetățenii din Ovidiu să analizeze cu atenție persoanele și listele pe care le vor vota, precum și experiența în administrație, factor imperios necesar. Nu ne mai putem permite să luăm de pe stradă paznici, vânzători fără experiență în administrație, pe considerentul că șeful trebuie să coordoneze, nu trebuie să știe nimic. Primăria nu este o afacere proprie, funcționarii au drepturi și obligații, iar o întreagă comunitate depinde de deciziile luate de aleșii locali.- Da, în administrație trebuie să fii mereu conectat la toate modificările legislative. Lectorii francezi care ne-au instruit predau aceleași cursuri și angajaților din instituțiile franceze cu atribuții de control. La noi, vedem mereu că cele mai profitabile afaceri sunt cele făcute cu banii statului. Dar asta fiindcă nu există transparență în cadrul achizițiilor publice, apar anexe confidențiale, nu sunt executate garanțiile (dacă există), nu este respectat principiul preț-calitate și de aici vedem că, an de an, reparăm aceleași obiective, facem achiziții la prețuri supraevaluate, vindem la prețuri subevaluate. Cred că fiecare dintre noi, când își achiziționează un bun de folosință îndelungată, studiază piață, caută cât mai multe oferte, ca, în final, prețul și calitatea să corespundă exigențelor.Vreau ca locuitorii din Ovidiu să vadă câte se pot face atunci când există respect pentru banul public. Vreau să fie consultați, să existe dialog, dezbateri publice, unde să fie discutate toate investițiile. Cetățenii trebuie să înțeleagă că nu se mai pot încrede la infinit în promisiuni. Ai avut un conducător care a dezamăgit, alege altul. Nu trebuie să rămânem sceptici, că toți sunt hoți, că nimeni nu face nimic, ăsta a furat destul, iar dacă vine altul, va fi mai flămând! Trebuie să fim optimiști. Trebuie să existe o alternanță, pentru că, altfel, nu ai cum să știi dacă tocmai acel necunoscut nu este soluția corectă pentru comunitate. Știți cum se spune: după ploaie, apare soarele!- Da, într-adevăr, și mie mi-au spus mulți cetățeni acest lucru în această campanie. L-am cunoscut pe domnul Podaru, odihnească-se în pace. Am stat de multe ori de vorbă, ba chiar, la un moment dat, m-a întrebat dacă nu aș vrea să fac politică. Era puțin cam trist că nu putea insufla valorile morale celor de lângă el, la acel moment. Și iată că, după 8 ani, după încă doi primari, oamenii îl pomenesc cu regret. Da, să știți că semăn cu dânsul, am un caracter puternic, însă avantajul meu este că nu am asupra mea nicio presiune din partea partidului, niciun fel de obligație și nu pot fi manevrat de niciun fel. Eu sunt și voi rămâne un om integru și cu coloană vertebrală!- Din echipa UNPR pe care o conduc la Ovidiu, fac parte Mihai Solomon, Vasile Străliciuc, Mariana Giageac, Costel Radu, Carmen Paraschiv, Tița Barbu, Bogdan Mihail Peiu, Octavian Iulian Bolborici și Eugen Ion. Cu toții sunt persoane verticale, care nu au cedat la presiuni. Ei vin cu dorința de a arăta că se poate practica o altfel de politică, o altfel de administrație, bazată exclusiv pe principiile legalității, transparenței și competenței.- Sunt o serie de proiecte foarte importante pe care le am în vedere și am să enumăr câteva: definitivarea rețelei de canalizare; schimbarea în totalitate a iluminatului public; finalizarea cartierului Tineretului; finalizarea rețelei de gaze Ovidiu și Poiana; reabilitarea Școlii gimnaziale din Poiana; lotizarea terenurilor pentru construirea de case în satul Culmea; construirea unui cimitir ortodox în satul Culmea; sistematizarea cimitirului ortodox nou din Ovidiu; igienizarea cimitirelor ortodox vechi și musulman din Ovidiu; iluminarea și supravegherea video în cimitire; reabilitarea blocurilor ANL; amenajarea de trotuare în tot orașul Ovidiu; consolidarea, terasarea și ornamentarea malurilor șoselei naționale pod cale ferată; amenajarea terasamentelor la trecerea de cale ferată str. Insulei, respectiv strada Poiana; montarea de panouri electronice de afișare cu HCL-uri adoptate, contracte atribuite, valoarea acestora și stadiul lucrării; identificarea de noi locații pentru amenajarea cluburilor de pensionari. În calitate de primar și împreună cu echipa UNPR, vreau ca orașul Ovidiu să iasă din anonimat și să beneficieze de dezvoltarea și strălucirea pe care o merită!