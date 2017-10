"Vrem să transformăm Constanţa şi zona adiacentă în principalul polarizator economic din regiunea Mării Negre"

2

DE LA DORINTA LA FAPTA E CALE LUNGA

O fi Institutul Aspen organizatie nonprofit , dar ea nu poate exista fara fonduri provenite de la organizatii si institutii cu profit , direct interesate in domeniile de care se ocupa aceasta organizatie . Aspen , primaria si Universitatea " Ovidius " se vor ocupa de turismul constantean si de portul Constanta , doua motoare gripate . Daca in 27 de ani n-am reusit sa concuram cu bulgarii in domeniul turismului , nu vedem ce ar putea face acest triolet bun doar de sezatori academice . Asteptam cu nerabdare luna octombrie pentru a lua cunostinta de discursurile si propunerile participantilor , precum si de numele celor 25-30 de lideri care vor fi alesi sau numiti . Avem convingerea ca acesti lideri se vor bucura de niscaiva avantaje stimulative , si se vor apuca sa treaca la introcmirea unui plan de actiune a carui soarta va depinde de sublima colaborare dintre partidele tomitane . Masurle luate de PSD care ne guverneaza cu atata intelepciune si eficienta precum si actiunile pozitive ale opozitiei liberale , ne dau mari sperante . Este de admirat dorinta de a transforma Constanta si zona adiacenta in principalul polarizator al marii negre , dar de la dorinta pana la realizare este cale lunga .Judecand dupa ce s-a " realizat "pana acum in Romania , avem convingerea ca aceasta dorinta se va realiza cam intr- un secol . Dorinta acesta ne aminteste de ministrului care , cand pescuia la Herastrau a prins pestisorul de aur , caruia I-a dat drumul in apa . Drept rasplata , pestisorul i-a promis ministrului ca-i va realiza o dorinta . Ministrul s-a gandit o clipa si I-a cerut pestisorului sa-l doteze cu una lunga pana la genunchi . Pestisorul a fost de accord si a disparut . Cand ministrul s-a uitat sa vada rezultatul , a constat ca si-a ralizat dorinta . I se scurtasera picioarele .