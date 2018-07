Arhitectul șef Mihai Radu Vânturache:

"Vrem să reinventăm strada Ștefan cel Mare. Ne dorim ca acest pietonal să devină atractiv"

Dacă în prima parte a interviului publicat în ediția de ieri a ziarului Cuget Liber arhitectul șef al municipiului Constanța, Mihai Radu Vânturache, a detaliat situația Planului Urbanistic General al Constanței și situația construcțiilor existente, în această ediție, el a vorbit despre cum ar putea să arate viitorul urbanistic al municipiului nostru.- În ultimii ani, în Constanța există o explozie a construcțiilor imobiliare. Cum vi se par acestea din punct de vedere urbanistic? Și mă refer, în mod special, la blocuri construite între case, clădiri noi printre cele vechi și urâte, comuniste.- Dacă e să vorbim de construcții noi între case, acestea, clar, s-au făcut în baza unor autorizații de urbanism. Iar noi, ca executiv, trebuie să le punem în aplicare. Chiar dacă eu consider personal ca și urbanist pentru că am niște principii în urbanism că acea viitoare construcție care se va poziționa între case este una nepotrivită, eu am o hotărâre de Consiliu Local pe care trebuie să o pun în aplicare. În situația unor construcții noi, încerc să mă preocup și de estetică dar este un cumul foarte mare de factori și componente și de aceea apelez la Ordinul Arhitecților și încerc să creez un echilibru cu ei, iar ei, la rândul lor, între ei pe parte de arhitectură.- Arhitectul șef este factor de execuție care pune în aplicare HCL. Au existat neconcordanțe între HCL și viziunea d-stră ?- Cam astea sunt vremurile de astăzi. Și din toate documentațiile de urbanism care îmi trec prin mână acum, credeți-mă că stau și buchisesc fiecare cuvânt astfel încât acea hotărâre să ajute, să creeze echilibru între ce dorește investitorul și efectele intervenției pe teritoriul acelui obiect de arhitectură față de comunitate. Analizez totul ca să fie ok, astfel încât la momentul punerii în aplicare a acelei hotărâri să nu-mi creez mie o disfuncție sau un impediment în emiterea autorizației de construire.Ce a trecut prin semnătura mea nu au existat neconcordanțe. Pentru că m-am asigurat ca în articolele din Regulamentul local de urbanism să existe toate elementele necesare și stabilite clar, fără loc de interpretare astfel încât și inspectorul care redactează certificatul de urbanism și arhitectul șef care semnează certificatul de urbanism alături de ceilalți semnatari și proiectantul să elaboreze un proiect arhitectural sau un ansamblu de obiect de arhitectură așa cum a fost gândit în documentația respectivă.- Ce se poate face pentru a nu mai exista discordanță între clădiri?- Orice construcție realizată are o anumită valoare arhitecturală. Mai mare sau mai mică. Dacă este o construcție care aparține dintr-o anumită perioadă cu un anumit stil arhitectural, cu anumite decorațiuni, atunci construcțiile noi care vin stânga-dreapta sau la o anumită distanță de ele ar trebui să vină într-un anumit stil arhitectural apropiat zilelor noastre, astfel încât să nu intre în contradicție cu acele construcții. Să devină, oarecum, neutre, să aibă un stil minimalist.- Ce părere aveți despre zona istorică a Constanței? Care este situația PUZ din Peninsulă?- Facem o actualizare, dar datorită faptului că el a trecut prin mai multe etape și tema de proiect s-a tot modificat, acum facem o actualizare a situației existente ca să vedem unde ne poziționăm în momentul de față. Se închide, cât de curând, și vrem să ne pregătim pentru a lua avizul de la Ministerul Culturii. După ce luăm acest aviz este un subiect închis pentru noi. El este factorul decizional privind intervenția într-o zonă protejată.- Ce părere aveți despre clădirile aflate în paragină din zona istorică?- Majoritatea terenurilor de-acolo sunt proprietate privată. Întrebarea mea este de ce nu există interesul privat în a interveni asupra terenului sau construcției sale pentru a-l introduce într-un circuit și de a îmbunătăți imaginea urbană? Primăria nu le poate impune foarte multe, decât să intervină cu acele impozite de 500%. Așadar, inițiativa primăriei există, dar de ce nu există și inițiativă din privat? Există un PUZ din 2003 care le permite să obțină un certificat de urbanism, o autorizație de construire.- Ce viziune urbanistică aveți pentru strada Ștefan cel Mare?- În acea zonă, care a devenit neatractivă, primăria încearcă să atragă niște fonduri europene pentru transformarea străzii Ștefan cel Mare într-un pietonal. Încercăm prin acest proiect să reabilităm și să reinventăm acest pietonal să devină atractiv. Cu această ocazie sperăm ca și componenta privată să fie interesată și să intervină. Pentru că tot ce vedem flancat ca și front construit sunt proprietăți private. Acest proiect nu vizează numai Ștefan cel Mare. El vizează marile bulevarde pentru reconfigurarea lor, și aici menționez Lăpușneanu, Ferdinand, Traian, 1 Mai, Șoseaua Mangaliei, I.C. Brătianu, B-dul Mamaia. E un proiect foarte mare și mi-aș dori ca privații să vină alături de noi.- Să înțeleg că speranța este la privați să reabiliteze clădirile? Dar dacă ei refuză? Vor fi obligați cumva?- De ce trebuie să ne ducem mereu numai la reguli? Numai așa ne place? Dar inițiativa? Aș vrea să vină și privații cu inițiativă. Că ei, cu siguranță, știu deja de acest proiect. De ce nu vin și invers? Să vină și să spună: da, ne dorim! Am aflat că primăria vrea să reabiliteze pietonalul, să-l facă mai mare. Nu este normal să fie constrânși. O societate sănătoasă este un schimb. Vin și eu, vii și tu. Nu aștept să finalizezi numai tu. Dar, poate așa gândesc eu, poate sunt prea idealist.- După retrocedările care au avut loc de-a lungul timpului, mai există în Constanța spații publice?- Da, mai sunt. Avem terenuri libere și avem proiecte de dezvoltare. Sunt spații publice pe care ne dorim să le introducem într-un proiect de a le transforma în spații verzi amenajate. Acele spații dintre blocuri ne dorim să le amenajăm cu locuri de joacă pentru copii și spații verzi amenajate adecvat. Mai sunt și altele, însă nu doresc să le denumesc acum, până nu am situația juridică exactă.- În stațiunea Mamaia se construiește pe plajă. Este în concordanță cu conceptul d-stră?- Reglementarea urbanistică permite. Ca și un punct de vedere personal, ca arhitect șef trebuie să pun în aplicare hotărârile de CL, dar ca urbanist nu găsesc potrivit.- În ultima perioadă s-au tot făcut dezbateri publice. Au adus vreun aport?- Da, au adus. Eu chiar recomand o implicare mult mai activă în dezbaterile publice. Mi-aș dori ca prezența să fie mult mai mare, iar populația mult mai interesată. Au fost situații în care aceste dezbateri ne-au ajutat să fundamentăm deciziile.- Mai are Constanța potențial de dezvoltare?- Mai are. În zona de extravilan există potențial, dar doar că trebuie făcut sub formă integrată. Adică, trebuie să existe o strategie, un document strategic de utilizare și programat privind utilizarea teritoriului astfel încât să nu ne trezim cu un puzzle, venim cu piesele, adunăm și, la final, nu vedem poza. Noi, întâi trebuie să vedem poza și apoi să începem să utilizăm extravilanul.- Ce notă acordați Constanței la preluarea funcției de arhitect șef?- Decizia unui arhitect șef nu este în totalitate a lui. Drept pentru care, dacă nota 10 este cea mai bună, nota care pot să o dau pentru trecut este undeva la șase.-Și ce notă sperați să aibă în următorii 5-10 ani, să zicem?- Pentru viitor, repet, decizia arhitectului șef nu este o decizie unanimă a lui, el fiind partea de execuție. Aș da un opt.