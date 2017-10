„Vrem o schimbare a puterii în România”

Klaus Iohannis a declarat, astăzi, că Partidul Național Liberal nou vrea să preia puterea, iar acest lucru se va întâmpla în 2015 sau cel mai târziu în 2016, când vor fi alegeri parlamentare, adăugând că PNL ”nu vrea o cosmetizare a unui Guvern PSD, de ochii lumii”.Noi am înțeles semnificația votului de duminică. Românii au dat un vot puternic, clar, și am înțeles mesajul. În consecință, câteva direcții politice cu care vom merge înainte:În Parlament trebuie votată și picată legea amnistiei și grațierii. Trebuie urgent să înceapă discuțiile pe codul electoral. Este nevoie de o îmbunătățire netă și clară în acest domeniu. Este nevoie de un vot clar în Parlament pe încuviințări venite din partea justiției. Nu putem să continuăm în felul în care s-a lucrat.Este nevoie de reluarea discuțiilor și urgentarea lor la legea de simplificare a ridicării imunității. Renumita ordonanță 55, cu care PSD a dorit să legalizeze traseismul politic, este blocată în Senat. E nevoie de reluarea discuțiilor.În ceea ce privește Guvernul, am văzut că au apărut politicieni care solicită shcimbarea Guvernului și ne întreabă de ce nu suntem mai vocali. Ceea ce dorim noi este o schimbare a puterii în România. Noi dorim să preluăm puterea. Nu mai există două partide. Un singur partid, PNL nou, dorește să preia puterea. Și acest lucru se va întâmpla în 2015 sau cel mai târziu în 2016. Nu dorim o cosmetizare a unui Guvern PSD, nu ne interesează cosmetizări de ochii lumii.Așteptăm bugetul. Este nevoie de bugetul pe 2015. Să ne arate Guvernul de unde plătește pomenile electorale, ce taxe și impozite va crește și cum vede anul 2015.