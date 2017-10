Vrei să construieşti o casă, un bloc sau o şcoală în Constanţa? Vei fi obligat să plantezi iarbă şi copaci

3

Anvelopa cu prostie

Intr-un comentariu anterioar v-am avertizat sa va bagati cainele din strada in curtea casei voastre ca Fagadau toarna asfalt pe el.Am avut dreptate,cainele vecinului a ajuns chiveci de flori pe trotuarul lui Fagadau. Altadata v-am anuntat sa va bagati presul de la usa blocului in scara blocului ca Mazare ne retrocedeaza si presurile,nu umai spatiile verzi.Acum va spun cu mana pe inima,bagati-va muscatele din fereastra in casa ca Fagadau le inregistreaza la spatii verzi.Doamna ministru Dubluta Vasilescu ne avertizeaza ca a fost depasita "ANVELOPA SALARIALA" si din cauza asta n-au mai ajuns banii la doctori si la profesori.Directorul RADET,domnul Liviu Popa ne avertiza ca blocurile care sunt complet deconectate da la RADET, generează "O ANVELOPA DE GAZE în jurul blocului, iar locatarii simt acest lucru atunci când se apropie de bloc".Directorul Liviu Popa genereaza aburi si lucruri trasnite.Domnul Fagadau,azi primar ieri ospatar la masa chefliului Mazare,ne spunea zilele trecute ca orasul Constanta nu are spatii verzi pentru ca "a fost proiectat aproape în totalitate în socialism, în care așteptai aproape o viață pentru o mașină și, după ce ți-o luai, mergeai o duminică da, alta ba".Repet,noi nu avem spatii verzi pentru ca orasul s-a nascut in socialism si in socialism se circula numai in zilele de sarbatoare.Si uite asa Fagadau a fost primul om care a gasit o legatura intre sula si prefectuta sau intre socialism,zilele lucratoare si spatiul verde.Pesedeii spun lucruri trasnite.Domnule Fagadau,ca sa-l parafrezez pe Liviu Popa,noi constantenii v-am simtit ca generati "o anvelopa" de prostie ,rea intentie,siretenie mascata si incompetenta.Noi avem cea mai mare "anvelopa" cu prosti in administratie.