„Vreau să promulg reducerea CAS, dar, dacă soluţiile nu sunt credibile, retrimit legea”

„Vreau să promulg reducerea CAS, dar, dacă soluțiile nu sunt credibile, retrimit legea”

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri că vrea să promulge reducerea CAS și că va avea și o consultare cu FMI pe acest subiect, dar a precizat că, dacă soluțiile Guvernului pentru acoperirea deficitului nu vor fi credibile, atunci va fi obligat să retrimită legea în Parlament.„Dacă Parlamentul a putut fi păcălit de Guvern spunându-i-se «vor crește încasările pentru că ANAF va lucra mai bine», eu sunt mai greu de păcălit din acest punct de vedere”, a spus Traian BăsescuȘeful statului a menționat că Parlamentul a avut o abordare politică, precizând că orice parlament ar vrea reducerea fiscalității. Băsescu a subliniat că el nu acuză Parlamentul pentru acest vot.„Nici eu nu voi respinge această lege atât timp cât există o documentație corectă. Aș vrea să am ocazia să le spun românilor: «Am promulgat pentru că Guvernul are soluții corecte»”, a spus Băsescu.Întrebat ce va face, având în vedere că premierul Victor Ponta a făcut declarații care arată că nu va răspunde invitației sale la consultări, Traian Băsescu a răspuns: „Voi vedea, va trebui să analizez și va trebuie să am și o consultare și cu FMI”.Președintele a mai declarat că, dacă soluțiile Guvernului pentru acoperirea deficitului nu vor fi credibile, atunci va fi obligat să retrimită legea în Parlament.