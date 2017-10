„Vreau să construim un partid model pentru 2014-2016"

1

partid model nu exista

Monica Macovei vrea cu orice pret sa se compromita , sa dea cioara din mana pe vrabia de pe gard . Nu-i contesta nimeni inteligenta si capacitatea de a face lucruri bune in si pentru justitie si este de mirare ca poate lupta pentru a face opozitie puterii si pentru a construi un partid model. Macovei nu intelege ca nici un partid romanesc nu va sta vreodata la masa cu alte partide europene , politicianistii romani fiind sortiti sa serveasca la masa acestora .Partid " model " nu exista decat in imaginatia unor filozofi sau doctrinari , Democratia are nevoie de partide conduse de oameni cinstiti,capabili si competenti.Romania nu are lideri de talie europeana.Cultivarea asidua a mediocritatii,lipsa de profesionalism,lipsa unei selectii riguroase au determinat contaminarea partidelor cu elemente care vor doar sa se imbogateasca.Daca Dna Macovei vrea sa ne convinga,sa tina cont impreuna cu cei cei din PDL,de spusele lui Eminescu: " Partide care urmaresc cu sinceritate realizarea ideilor lor pentru care principiile nu sunt numai pretexte si fraze pentru a amagi lumea , vor fi totdeauna folositoare.Ceea ce se cere de la ele , e ca sa ramana pururea credincioase lor insile,sa nu se abata de la calea ce si-au prescris-o,pentru ca alegatorii si poporul in genere sa stie cu cine are de-a face.Nici un partid onest ,oricare ar fi principiile lui,nu e nefolositor tarii.Principiile gresite pe mana unor oameni onesti,sunt mai folositoare decat principii foarte bune in mainile unor panglicari.Adevarul intr-un stat nu sta pe atata in idei,precat in caracter si samburele moral".Sa realizati mai intai unitatea partidului si sa respectati statutul si programul.Mai intai munca si rezultatele si apoi functiile.