Vouă cum vă place Puiu? Cu sau fără Mazăre?

De o bună bucată de vreme, reprezentanții PNL din județ și-au făcut un obicei, am putea spune prost, din a persecuta jurnaliștii care nu trăiesc pentru a sufla în aripile național liberale. Un aspect pe care îl considerăm important, și pe care "iluștrii" liberali din județ îl uită, este acela că după toate situațiile de comunicare cu membrii partidului, deși majoritatea "defectuoase" din cauza atitudinii pe care aceștia o au, ziarul Cuget Liber a oferit declarațiile peneliștilor întocmai cum au fost ele făcute, fără a schimba o virgulă. Reproșurile nejustificate combinate cu o ură față de tot ce înseamnă jurnalism de opoziție locală nu fac altceva decât să adune doze de penibil în sticluța cu parfum roșu-galben a USL Constanța. Dacă ei s-au împrietenit și pot sta la cafele cu primarul Constanței, pentru noi este mai greu și am sta mai degrabă singuri, la o limonadă, simplă, fără zahăr, care să ne taie greața. De ce amintim acest subiect? Pentru că este unul care-i irită foarte tare pe membrii PNL Constanța în momentul în care sunt telefonați. Se simte părul ridicat pe ceafă și vena zvâcnind la tâmple când pe cealaltă parte a firului se aude întrebarea reporterului de la Cuget Liber. Nu știm de ce, dar uneori publicația noastră pare să trezească o frustrare absolut nejustificată în rândul membrilor PNL. Poate că memoria liberală, cel puțin cea de pe plan local, este una de scurtă durată, însă cea jurnalistică are stocate fișiere și fișiere de declarații de-a dreptul nevrotice în care membrii PNL s-au scandalizat la telefon sau prin sălile de ședință doar la simplul auz al numelui "Cuget Liber". Până la urmă de ce le este liberalilor frică? În ultima discuție pe care am avut-o cu binecunoscutul senator liberal Puiu Hașotti am fost acuzați că îi înjurăm pe liberali de fiecare dată când avem ocazia. Și pentru că avem încredere în intelectul său, nu o să-i explicăm sensul cuvântului pe care l-a folosit, ci o să-l rugăm să ne arate punctual unde și când anume am luat numele PNL-ului în deșert.În încheiere, o să ne cerem scuze în fața PNL Constanța pentru că nu am colorat ziarul în roșu și galben, așa cum și-ar fi dorit dânșii și pentru că nu ne place Puiu cu Mazăre, că de, avem și noi gourmanderiile noastre.De asemenea, ne cerem scuze pentru că am tăcut de fiecare dată când s-a urlat efectiv la noi și promitem că nu o să se mai întâmple. Față de membrii PNL Constanța cu care avem o colaborare bună, ne cerem scuze la modul onest, însă cei care reprezintă partidul, atât în județ, cât și la București nu fac altceva decât să acuze presa pentru propriile incertitudini și greșeli.