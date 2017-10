"Votul din diaspora trebuie organizat, ca şi în ţară, de AEP"

Victor Ponta:

"Votul din diaspora trebuie organizat, ca și în țară, de AEP"

Premierul Victor Ponta consideră că soluția votului în diaspora pentru viitor o reprezintă organizarea procesului de votare, ca și în țară, de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și nu de guvern.„În România, alegerile sunt organizate de AEP. Nu a fost nicio acuzație. AEP are mai puțin un profil politic, președinta e numită de mulți ani. În momentul în care votul din diaspora a fost organizat de MAE, care nu are competențe în așa ceva, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. MAE se ocupă cu politica externă, nu cu voturi. Soluția în viitor este ca și votul în diaspora să fie organizat de AEP și nu de guvern, pentru că guvernul întotdeauna e bănuit că ține cu cineva”, a afirmat Ponta.El consideră că guvernul a organizat foarte prost votul din diaspora dintr-un calcul greșit.„Am spus că e același număr de voturi în același număr de secții ca și în 2009. Atunci a fost o mare emulație: Traian Băsescu - Mircea Geoană. Bun, dacă vin cu 20.000-50.000 de voturi în plus, nu e nicio problemă. Au venit cu 200.000 de oameni în plus și am fost total depășiți. A fost o greșeală, a fost o mare lovitură pentru turul al doilea, un preț politic foarte mare, dar un preț corect pe care l-am plătit”, a explicat Ponta.