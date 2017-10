Votul de învestitură se amână, după retragerile de la Sănătate și Justiție

Ştire online publicată Marţi, 17 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

După retragerile de la Sănătate și Justiție, programul întocmit la parlament a fost decalat. Asta înseamnă că votul de învestitură, care era programat la ora 10, se amână până la 12:30.Propunerea inițială pentru Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a fost retrasă de către premierul desemnat Dacian Cioloș duminică, după ce mai multe persoane, atât din mediul politic, cât și din societatea civilă, au pus la îndoială capacitatea lui Baciu de a conduce un portofoliu catalogat drept ”greu”, cum este Sănătatea.Prim-ministrul desemnat a retras, luni noapte, propunerea pentru Justiție, Cristina Guseth. „Pentru a nu vulnerabiliza in niciun fel încrederea in ministrul Justitiei din Guvern, intr-un an foarte important pentru mentinerea credibilitatii activitatii Justitiei, am hotarât sa retrag propunerea doamnei Cristina Guseth pentru acest portofoliu. Dimineață voi inainta conducerii Parlamentului o nouă propunere”, a anunțat Cioloș azi-noapte, pe Facebook.Ieri, 21 de miniștri propuși de premierul desemnat Dacian Cioloș au fost validați de comisii.