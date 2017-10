Votat! 2008

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Deschisă în urmă cu două săptămâni, „Campania Votat! 2008” te cheamă să îți desemnezi chiar tu candidatul la primărie. Cele mai multe comentarii s-au strâns, așa cum era de așteptat, la secțiunea dedicată Primăriei Constanța, unde s-au înscris deja în cursă și au și demarat pre-campania actualul edil, liberalul Victor Manea și Dorel Onaca din partea PD-L. Pe lângă susținătorii fiecăruia dintre candidații anunțați, sunt și constănțeni care, sătui de politică, ar merge pe mâna independenților în apropiatele alegeri locale. Mazăre în zeghe! de la Ion Asterix. (08:00:03 29 Februarie 2008) MAZĂRE ÎȘI FACE COSTUM ÎN DUNGI ! Joi, 28 februarie,ora 18 00, la emisiunea lui Cătălin Măruță „Happy Hour”,venit cu Jaguarul tocmai de la Mamaia, unde stă cu chirie într-o casă „cu ieșire la mare” sau lac, în timp ce portul Tomis și zona peninsulară arată ca-n Kosovo, primarul Constanței,Radu Mazăre, își continuă campania electorală cu dezinvoltura-i specifică. Discuțiile gravitează, dirijate șmecherește de Măruță, în jurul subiectelor fierbinți ale primarului: averea sa mai mult decât nesemnificativă (nici măcar 100 milioane de euro…), colecția de mașini impresionantă a edilului. Ceasurile sale care „nu-i mai stau” oricât și-ar dori unii, căsuțele din povești pentru tinerii creduli, din nou averea sa legendară și bineînțeles amorurile fierbinți, care nu puteau lipsi dintr-un astfel de show electoral… Chiar dacă denumirea emisiunii dorește să exprime fericirea invitaților, Mazăre al nostru nu prea era în apele lui, încercând să mimeze dezinvoltură și siguranță de sine, dându-se chiar și în „stambă “(era sa zic în sambă ), dansând pe ritmuri grecești, afișându-și pantofii ultra moderni, cu 4-5 numere mai mari (ce să-i faci, domn’ primar trăiește pe picior mare, chiar dacă are o avere mică-micuță…) și spărgându-i farfuriile lui Măruță, în speranța că-și va sparge și ghinioanele, în prag de alegeri. (...) «Nu mai mișcă nimeni la Constanța, Mazăre, familia sa și clanul au pus mâna pe Constanța» -zicea Măruță, așteptând ca primarul să nege această afirmație care circulă deja prin toată România, întorcând-o apoi ca la Ploiești, schimbând cursul discuției către ceasurile lui Mazăre, care nu mai stau deloc și ticăie într-una, chiar dacă le bagă la apă. (...) Mazăre defilează, precum soldatul sovietic, cu țigara de mahorcă ultrafină în colțul gurii, care nu se udă nici sub apă și se pare că-n ziua alegerilor va fi la Rio, sigur pe votul nostru! Întrebarea „amăruță” adresată lui Mazăre, dacă anul acesta «se poartă dungile», l-a făcut pe primar să glumească la fel de amar ca întrebarea, că dorește să-și tragă un costum, model ’37, în dungi care să se asorteze la mașina de epocă pe care a comandat-o și o așteaptă și că dorește să și-l facă el și nu…Băsescu.»