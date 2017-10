VOT prin corespondenţă pentru românii din diaspora

VOT prin corespondență pentru românii din diaspora

Institutul pentru Politici Publice cere vot prin corespondență pentru românii din diaspora și anunță că oferă asistență juridică gratuită oricărui român din afară care dă în judecată Ministerul de Externe."Institutul pentru Politici Publice (IPP) felicita romanii din diaspora pentru atitudinea civica exemplara manifestata cu ocazia zilei votarii in primul tur al alegerilor prezidentiale 2014 si le multumeste acestora pentru atitudinea care ne face cinste in lume. Solicitam partidelor politice sa modifice de urgenta legislatia electorala pentru a permite, in viitor, votul prin corespondenta pentru romanii din diaspora. Este inadmisibil ca incapacitatea sau lipsa de vointa a Statului roman de a pune la punct un sistem securizat de informatii, ignorand apelurile societatii civile lansate constant in ultimii peste 10 ani, sa condamne cetatenii romani din strainatate sa se chinuie la coada pentru a isi exercita un drept constitutional. Ca forma de presiune asupra institutiilor responsabile, Institutul ofera asistenta juridica gratuita oricarui cetatean roman cu domiciliul legal in strainatate care isi asuma actionarea in instanta a Ministerului de Externe - autoritatea responsabila de organizarea conditiilor pentru votarea in diaspora", se arată în comunicatul remis HotNews.ro de catre Institutul pentru Politici Publice.