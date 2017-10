Vor rămâne Haşotti şi Lupu pe dinafară? Viitorul lor parlamentar, la mâna colegilor de la Constanţa

Vor rămâne Hașotti și Lupu pe dinafară? Viitorul lor parlamentar, la mâna colegilor de la Constanța

Propunerea președintelui PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, ca toți actuali parlamentari liberali din Constanța să se retragă și să nu mai candideze la alegerile din 11 decembrie pentru a lăsa loc unor alți liberali care să împrospăteze clasa politică, i-a pus pe gânduri pe colegii săi cu atât mai mult cu cât listele finale trebuie să fie gata până la data de 1 octombrie.Reprezentanții PNL Constanța în actualul legislativ sunt senatorul Puiu Hașotti și deputații Gheorghe Dragomir, Mihai Lupu, Victor Manea și Mihai Tararache.Surse din cadrul partidului au spus că propunerea lui Dragomir i-a luat prin surprindere pe aceștia deoarece unii dintre ei chiar și-au început campania electorală chiar dacă startul oficial nu s-a dat încă.În momentul de față, senatorul Puiu Hașotii se află în execrcitarea celui de-al cincilea mandat. Practic, din 1996 și până acum a avut două mandate de deputat și trei de senator.Dacă până acum nimeni din filiala de la malul mării nu-l putea concura pentru această funcție, pentru alegerile din 11 decembrie, Hașotti are un competitor în persoana lui Vergil Chițac. De altfel, fostul candidat la Primăria Constanța din partea PNL, Vergil Chițac, a și anunțat public că va candida pentru funcția de senator. Și cum PNL Constanța nu poate spera la mai multe mandate de senator în județul Constanța, bătălia pentru primul loc pe listă se dă între cei doi.Se spune că intenția lui Chițac de a candida și propunerea lui Dragomir nu au fost bine primite de senatorul Hașotti care se pregătea pentru „cucerirea” unui nou mandat. În consecință, „Cuget Liber” l-a contactat pentru a-și exprima un punct de vedere personal, însă parlamentarul nu a dorit să transmită nimic electoratului care, poate, aștepta să afle ce va face în continuare.„Propunerea domnului Dragomir este un punct de vedere interesant la care organizația va reflecta. Din acest motiv, punctul meu de vedere este mai puțin important, cel al organizației este mai important”, a declarat senatorul Puiu Hașotti.La rândul lui, deputatul Mihai Lupu aflat la al doilea mandat, a spus că propunerea lui Dragomir urmează să fie votată în Biroul Politic, acolo unde se va lua decizia finală și, indiferent de rezultat, el nu va pleca din PNL al cărui membru este de 20 de ani.„Ceea ce a spus domnul Dragomir este doar un punct de vedere al lui personal. Eu consider că mi-am făcut treaba foarte bine în Camera Deputaților. Activitatea mea este cunoscută atât de colegii mei din filială, cât și la nivel național. Dacă Biroul Politic va decide că nu mai trebuie să fiu pe listă asta se va întâmpla. Funcția nu este nemuri-toare. Voi rămâne în continuare în PNL și, așa cum am fost eu susținut de echipa PNL, așa voi susține și eu pe cei care ne vor urma”, a declarat deputatul Mihai Lupu.De departe, se spune că, cei mai supărați că nu ar mai putea candida sunt deputații Tararache și Manea. Pentru a nu lăsa loc la interpretări, am încercat să luăm legătura și cu ei însă nu au răspuns solicitării noastre.Dacă pe Tararache nu-l putem acuza de deschidere față de electorat și față de mass media, fiind, cel mai probabil, ocupat, ieri, cu deschiderea anului școlar unde își face campanie electorală constant, aroganța lui Manea care, pe parcursul celor patru ani de mandat nu a făcut nici măcar o conferință de presă, spune multe, cu atât mai mult cu cât acesta se visa deja deputat la al doilea mandat. Chiar și așa, dacă vor reveni cu puncte de vedere personale noi le vom face publice.Reamintim că, recent, liberalii constănțeni au comandat un sondaj din care, printre altele, a reieșit că locuitorii din Constanța s-au cam săturat de actuala clasă politică. În acest context, zilele trecute, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, care se află la al treilea mandat de parlamentar, a spus că el va ține cont de electoratul constănțean și nu mai dorește să candideze la alegerile parlamentare pentru nicio funcție pentru a lăsa loc unei clase politice noi care să reformeze Parlamentul. În plus, el le-a sugerat colegilor parlamentari că ar fi bine să facă același gest.„Sunt foarte bine ancorat în realitățile Constanței și am înțeles că electoratul dorește o nouă clasă politică. Acesta este motivul pentru care am decis să nu mai candidez. Am făcut aceeași recomandare și colegilor mei, nu au fost prea încântați, însă decizia finală se va lua în Biroul Politic. Nu mai doresc nicio funcție publică, nu voi face afaceri cu statul așa cum nu am făcut niciodată, nici eu, nici copiii mei care nici nu sunt în politică. Voi rămâne președintele PNL Constanța până la finalizarea mandatului în primăvara anului viitor, iar ulterior voi vedea dacă rămân sau nu la conducere. Colegii mei mi-au transmis semnale că se dorește rămânerea mea ca președinte al PNL, însă mă gândesc din ce în ce mai mult că și aici ar fi timpul să preia un tânăr conducerea”, a declarat Gheorghe Dragomir, pentru “Cuget Liber”.