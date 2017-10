„Vor exista presiuni din partea clientelei PSD şi PNL pentru acoperirea unor promisiuni electorale“

Deputatul Dănuț Culețu despre adoptarea Bugetului:

„Vor exista presiuni din partea clientelei PSD și PNL pentru acoperirea unor promisiuni electorale“

Aflat la primul mandat, deputatul Dănuț Culețu se pregătește să dea piept cu activitatea parlamentară. Iar debutul nu va fi tocmai unul liniștit, parlamentarii urmând să intre direct în focul dezbaterilor pe buget. „Cu certitudine, discuțiile referitoare la buget îmi vor oferi posibilitatea să mă implic în schimbarea opticii de abordare. Profesia mea de economist mă ajută să am o viziune clară a ceea ce se întâmplă în finanțele țării. Este clar că austeritatea, un buget croit doar pe tăieri, nu ne poate scoate din criză. De aceea, trebuie prevăzute în bugetul de stat investiții, bani care să se ducă pentru a crea noi surse de venituri, locuri de muncă, mai mulți bani încasați ulterior din impozite. În același timp, celelalte cheltuieli bugetare trebuie atent monitorizate. Sunt convins că vor fi foarte multe discuții, vor exista presiuni din partea grupurilor de interese, de clientela PSD și PNL pentru acoperirea unor promisiuni electorale”, a declarat deputatul Forței Civice, Dănuț Culețu.În același timp, parlamentarul constănțean spune că pleacă la București cu lecțiile bine făcute. „Imediat ce voi începe activitatea voi începe demersurile pentru a repune în discuție proiectul de lege privind falimentul personal sau Legea insolvenței persoanelor fizice, așa cum este ea cunoscută. Proiectul de lege există deja, a fost inițiat în legislatura trecută, dar din nu știu ce motive s-a blocat undeva la Ministerul Finanțelor. O să merg personal la minister pentru a mă interesa de acest proiect pentru a vedea care sunt soluțiile pentru a-l debloca”, a adăugat Culețu.Economist în Comisia pentru drepturile omuluiCa o ironie a sorții, deși este un cunoscut economist, Dănuț Culețu a fost desemnat să facă parte din Comisia pentru drepturile omu-lui, culte și problemele minorităților naționa-le a Parlamentului. Acest lucru îl nemulțumește pe deputatul constănțean, care susține că pregătirea sa l-ar face mai util într-o comisie cu profil economic sau de Finanțe. „Să fiu sincer, nu sunt tocmai mulțumit că am ajuns în această comisie. Nu am ce să caut la Comisia pentru drepturile omului când eu sunt de profesie economist. Am înțeles faptul că aceste locuri în comisii au fost rodul unor negocieri, însă am primit promisiuni că situația se va îndrepta. Mai exact, odată cu modificarea componenței Guvernului se are în vedere și adaptarea comisiilor parlamentare în conformitate cu noile ministere create. Am vorbit cu dl Traian Igaș și am primit asigurări că situația mea nu va rămâne așa”, a precizat Dănuț Culețu.