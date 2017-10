"Vom vota în favoarea avizului în cazul Udrea"

Premierul Victor Ponta a declarat că PSD va vota în Parlament în favoarea cererii de încuviințare a arestării și a solicitărilor de începere a urmăririi penale în cazul deputatului Elena Udrea, lucru ce se va întâmpla în toate cazurile similare.„Este o decizie pe care am luat-o în grupurile parlamentare și care arată o anumită poziție pe care o vom avea în toate cazurile. (...) Așa am discutat la grupurile parlamentare, așa am decis și da, așa vom face și nu că acum întâmplător e vorba de doamna Udrea — în decembrie, după cum știți, am votat fiind vorba de colegi ai noștri, despre care sincer nici nu pot să spun că sunt vinovați, va stabili justiția dacă au făcut ceva, dar aceasta este decizia pe care am luat-o și este nevoie de consecvență", a spus Victor Ponta la România TV.Întrebat despre acuzațiile care i se aduc Elenei Udrea, Victor Ponta a spus că toți cei care sunt vinovați trebuie să plătească.