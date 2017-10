„Vom schimba executivul filialei judeţene. Voi părăsi funcţia de preşedinte“

Radu Comănici:

„Vom schimba executivul filialei județene. Voi părăsi funcția de președinte“

Președintele PRM Constanța, Radu Comănici, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că cei aflați în executivul organizației județene vor fi schimbați în maxim un an de zile cu persoane noi, tinere, cu altă atitudine privind modul în care se face politică. Comănici a menționat că inclusiv el va părăsi funcția de președinte, urmând să fie înlocuit atunci când va fi găsită persoana optimă. Liderul PRM Constanța a declarat că, în ceea ce privește organizația municipală, au fost deja făcute câteva modificări, în sensul că președinta Maria Rusu a fost înlocuită de candidata partidului pentru Primăria Constanța la alegerile din iunie, Cristina Dincu.„Este prima noastră întâlnire după alegerile locale și vreau să vorbim un pic despre ceea ce a însemnat rezultatul acestora pentru PRM Constanța. Suntem dezamăgiți, pentru că nu am reușit să obținem niciun fel de reprezentare în Consiliul Municipal, nici în cel Județean. Timpul pe care l-am avut la dispoziție nu a fost destul pentru a revitaliza filialele din toate comunele și nici pe toate cele de cartier, la nivel de municipiu. În ședințele executivului de după alegeri am luat o serie de decizii cu privire la refacerea organizației Constanța a PRM și am decis că este vremea să predăm ștafeta. Acest lucru se va întâmpla în maxim un an de zile. În toată această perioadă, vom căuta oameni tineri, cu altă viziune și atitudine, atât din Constanța, cât și de la organizațiile mari din județ. Este nevoie de o schimbare radicală, iar această predare de ștafetă mă privește și pe mine. Alegerile locale au reprezentat ultima mea zvâcnire. Doresc ca această filială să existe în continuare și să scoată un scor bun la alegerile generale. Este păcat ca partidul să piardă doar pentru că unele persoane țin de funcție”, a declarat Comănici.Comănici a declarat că va renunța la funcția de președinte, însă va rămâne membru de partid.Tot în cadrul întrevederii cu presa, liderul PRM a declarat că partidul din care face parte a semnalat de mult problema listelor electorale imprecise, aceasta fiind una dintre principalele motive pentru care există, actualmente, dispute la nivel central.