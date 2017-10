"Vom avea un raport pe ţară pozitiv"

"Vom avea un raport pe țară pozitiv"

Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a declarat, astăzi, că România va avea, pentru al doilea an consecutiv, un raport de țară pozitiv din partea Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).Evaluarea noastră, în baza dialogului cu oficiali din cadrul Comisiei, cu oficiali din cadrul statelor membre, arată că vom avea, pentru al doilea an consecutiv, un raport de țară pozitiv. În fond, raportul de țară nu face decât să reflecte starea de fapt existentă în România: un sistem judiciar independent, instituții de aplicare a legii eficiente și determinate să combată corupția, un angajament ferm al executivului de a susține financiar sistemul de justiție prin investiții în instanță și parchete. România putem spune că este astăzi un exemplu de bune practici în domeniul justiției — și m-aș referi la eficiența combaterii corupției, dar aș lua procesul de implementare a trei noi coduri în numai un an de zile, practic un proces unic la nivelul Uniunii Europene", a susținut, în urmă cu câteva minute, la postul public de radio ministrul Cazanciuc.El a precizat că luni și marți va avea la Bruxelles întâlniri cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul pentru justiție, pentru a discuta printre altele și despre viitorul raport de țară.Întrebat despre posibilitatea unui acord politic pentru a nu mai fi blocate anchetele penale în Parlament prin refuzul ridicării imunității unor demnitari acuzați de corupție, ministrul a menționat faptul că a susținut anul trecut ideea unui cod de conduită politic cu privire la justiție.