"Vom avea şef unic după Congres"

1

pdl

Da.Acest partid nascut in closet si care are membri care au facut parte din plutonul de executie a lui bashitu nu este pnl.Este o mascarada de adunatura care vedeti cum conduce acum ce masuri de austeritate ia in timp ce tara romanica aajuns pe primul loc in UE la dezvoltare economica .Gratie unei conduceri care a relansat ec nationala si redat romanilor ce le luase cu japca PDL-PNL .Adevaratul PNL este condus de Tariceanu Norica Nicolai Si Ghise ei sant Liberalii autentici si nu Alintata Gorguu sau Blaga.