Primarul interimar Florin Chelaru:

"Vom aloca 216 loturi de teren pentru tinerii din Năvodari"

Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Năvodari, Florin Chelaru, i-a anunțat pe tinerii din localitate că are o surpriză plăcută pentru ei.„Am o surpriză plăcută pentru toți tinerii noștri care încă nu au beneficiat de loturi de teren pe legea 15 sau locuințe ANL. Mai exact, prin proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat, vom aloca 216 loturi de teren în zona Midia Sat tinerilor care au depus cereri, respectiv dosare înregistrate la primărie. Deja am început să trimitem solicitări pentru actualizarea dosarelor. În viitorul apropiat voi identifica alte terenuri pentru soluționarea tuturor dosarelor”, a transmis șeful administrației din Năvodari, Florin Chelaru.Consiliul Local Năvodari urmează să atribuie tinerilor din localitate, în folosință gratuită, terenuri din domeniul privat al orașului pentru construcții de locuință, proprietate personală.Practic, ei vor să pună în aplicare Legea 15/2003 care prevede că de această facilitate beneficiază, o singură dată, tinerii care la data depunerii cererii au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, suprafețe de teren cuprinse între 150-300 mp, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.În plus, ei trebuie să mai îndeplinească și alte condiții cum ar fi să aibă domiciliul stabil în Năvodari și să nu fi deținut în proprietate personală o locuință sau un teren destinat construirii unei case în localitatea unde solicită atribuirea, cât și în alte localități.