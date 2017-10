"Voi vota cu Maia Sandu. Va fi următorul preşedinte al Republicii Moldova"

Traian Băsescu:

"Voi vota cu Maia Sandu. Va fi următorul președinte al Republicii Moldova"

Liderul Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, a declarat, ieri, că va vota cu Maia Sandu în turul doi al alegerilor pre-zidențiale din Republica Moldova, adăugând că, pe „calcul”, aceasta va fi următorul pre-ședinte al moldovenilor.„Și eu am primit foarte multe semnale, dacă am votat. Răspunsul este nu, pentru că, încă, nu am depus jurământul. Domnul Igor Dodon, acest domn prorus, a făcut, slavă Domnului, 48,2% duminică și nu 51% cât voia, a atacat la Curtea Constituțională a Republicii Moldova decretul prin care președintele Timofti mi-a acordat titlul de cetățean moldovean. Săptămâna trecută a judecat Curtea Constituțională, a respins plângerea acestui Dodon și asta înseamnă că în turul doi voi vota pentru Maia Sandu, de bună seamă”, a spus Traian Băsescu.Despre rezultatul celui de-al doilea tur al prezidențialelor din Republica Moldova, Băsescu a arătat că, pe calcul, Maia Sandu va fi viitorul președinte cu 53%.„Rațiunea este simplă. Nu au fost tinerii la vot, dar se vor duce în turul doi. Eu, cel puțin, voi face un apel foarte puternic către cetățenii Republicii Moldova și către cetățenii care sunt în număr de circa 100 de mii pe teritoriul Ro-mâniei să se ducă la vot, la cele nouă secții de votare, pentru că este viața lor în ziua de 13 noiembrie. Este nepermis, spre exemplu, ca cei 100 de mii de cetățeni din Republica Moldova, în proporție de 99% și cetățeni ai României, trăitori în România, să nu se ducă la vot, doar 9.000 au fost la vot. Or, cred că este responsabilitatea lor să-și apere viitorul spre vest. Ei trebuie să vadă ce s-a întâmplat cu România după ce s-a desprins din blocul comunist și evoluțiile de aici”, a menționat președintele PMP.