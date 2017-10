"Voi susţine orice demers de luptă împotriva evaziunii fiscale"

Deputatul Florin Gheorghe:

"Voi susține orice demers de luptă împotriva evaziunii fiscale"

Camera Deputaților a adoptat, recent, hotărârea nr. 17 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, prin care s-a aprobat trecerea deputatului constănțean Florin Gheorghe de la UNPR la Comisia pentru buget, finanțe și bănci.„Mi-am dorit să activez în cadrul acestei comisii pentru că am atât pregătirea, cât și experiența necesară pentru a aduce un aport consistent la proiectele care vor intra în dezbaterea comisiei. Am, de asemenea, mai multe obiective și un plan de priorități pe care l-am făcut deja public prin intervențiile mele publice și prin inițiativele legislative care se află deja în circuitul parlamentar”, a declarat deputatul Florin Gheorghe.El a adăugat că, pe componenta bugetară susține creșterea transparenței utilizării fondurilor publice, înlăturarea risipei banilor publici și prioritizarea reală a investițiilor publice.„Pe componenta fiscală, așa cum am declarat acum câteva zile, susțin cea mai mare parte a măsurilor de relaxare fiscală propuse pentru anii următori și voi susține orice demers de luptă împotriva evaziunii fiscale. În privința sectorului bancar și al asigurărilor, voi încerca prin activitatea mea să contribui la ameliorarea legislației, astfel încât aceasta să nu mai permită înșelarea consumatorilor cu diverse credite în monede exotice cum este astăzi drama celor cu credite în franci elvețieni sau funcționarea unor asiguratori care nu acoperă riscurile asiguraților. Cei care mă cunosc știu că îmi place să vorbesc prin fapte și am convingerea că activitatea mea în Comisia de buget, finanțe și bănci va fi apreciată de cei care m-au ales în urmă cu doi ani”, a mai spus parlamen-tarul constănțean.La finalul declarației, Florin Gheorghe a precizat că, așa cum i-a obișnuit pe constănțeni, după o perioadă rezonabilă de timp va veni cu un raport de activitate în această comisie și îi va lăsa pe alegători să decidă asupra activității sale.