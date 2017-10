"Voi provoca partidele la o discuţie despre modernizarea Constituţiei"

1

CONSTITUTIE MODERNIZATA

Constitutia Romaniei a suferit numeroase schimbari si s-a ajuns acum la situatia de a fi iar schimbata , adica , " modernizata " . Daca nu ne putem moderniza societatea , economia , viata , sa moderniozam barem contitutia . Ultima incercare total lipsita de competenta , de seriozitate , a fost initiata de liberii lui Crin Antonescu si pana la urma , asa cum stim din povestea lui Creanga , a iesit un sfaraiac . Daca vrem sa realizam ceva trainic sa procedam asa cum s-a procedat cu Constitutia din 1923 . Cu cel putin un an inainte de a se realiza proiectul constitutiei , au fost publicate 23 de prelegeri despre viitoarele prevederi constitutionale , redactate si semnate de catre cei mai importanti oameni politici , de cultura si stiinta din acea vreme . Citam cateva nume : N.Iorga , D. Gusti , Vintila Bratianu , V.Madgearu , Mircea Djuvara si D.Xenopol . Daca intentia de a se pune in discutia cetatenilor a viitoarei constitutii este sincera , atunci ar fi bine sa se republice cartea " Constitutia din 1923 in dezbaterea contemporanilor " editata de Humanitas in 1990 si proiectul " Constitutiei modernizate "., Societatea civila sa actioneze energic in problema popularizarii, iar parerile si propunerile cetatenilor si ale partidelor sa fie analizate cu seriozitate , fara partinire politicianista . Nu va fi usor , dar este posibil . Altfel , la scurt timp sa va vorbi iar de modificarea Constitutiei . Sa speram ca la redactarea proiectului nu vor participa oemani de " valoarea " lui Tararache , Manea , Palaz si altii asemenea lor .