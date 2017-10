Voi pe cine votaţi?

Voi pe cine votați?

Nu numai municipiul Constanța a intrat, anul acesta, în vizorul partidelor politice. Și principalele localități ale județului de la malul mării le-au trezit interesul formațiunilor politice care, fie că au sau nu filiale în respectivele localități, își doresc să pună mâna pe primării. Astfel, iată care sunt propunerile partidelor politice, până în momentul de față pentru municipiile și orașele din județul Constanța. Oficial, pentru Primăria Mangalia s-a înscris deja în cursa electorală actualul edil, Zanfir Iorguș, pe mâna căruia, anul acesta, merge PD-L-ul. PSD Mangalia se presupune că îl va desemna pentru a candida la fotoliul de primar pe actualul consilier județean Claudiu Tusac. În prezent, însă, partidul este la stadiul de sondaj. Pentru a candida la Primăria Mangalia, PNL-ul l-a propus pe Viorel Oleniuc. La Medgidia, Dumitru Moi-nescu este, și pentru apropiatul scrutin, reprezentantul PD-L-ului. Pentru aceeași postură de viitor primar se pregătește însă și liberalul Marian Iordache, consilier local și fost viceprimar în mandatul social-democratului Mircea Pintilie. PSD nu și-a desemnat încă un candidat și face sondaje de opinie. Năvodariul este în campanie electorală de aproape jumătate de an. Tudorel Calapod, actualul edil, se va duela pentru primărie cu liberalul Jean Paul Tucan, cu social-democratul Nicolae Matei și, probabil, și cu peremistul Dan Nicolae Rahău. Pentru orașul Băneasa, PSD îl va reconfirma, probabil, pentru a accede la un nou mandat pe actualul primar, Gelu Iordache. Viitoarea candidatură a lui Iordache stă sub semnul incertitudinii pentru că partidul a comandat un sondaj pentru a vedea cum stă actualul edil. Democrații sunt încă la stadiul de sondaje, iar liberalii s-au decis deja pentru Marin Ion. La Basarabi, lupta pentru primărie se va da, mai mult ca sigur, tot între candidații PSD, PD-L și PNL. Astfel că, primarul de acum, social-democratul Nicolae Crivineanu, îi va avea contracandidați pe liberalul Ion Vlădoi și pe democratul George Cojocaru, actualul viceprimar, fost peremist. La Cernavodă, până în prezent, este sigură candidatura actualului edil, liberalul Gheorghe Hânsă. Și democrații, și social-democrații sunt încă în sondaje, urmând să își găsească și ei câte un candidat viabil pentru a-l înfrunta pe Hânsă. PSD merge, și la aceste alegeri, pe mâna lui Ovidiu Brăiloiu la Eforie. Liberalii l-au desemnat deja și pe Nicolae Ciocănel, iar PD-L-ul l-a propus pentru cursa electorală pe Gigi Chiru. Pentru Primăria Hârșova, doar PNL și PD-L și-a desemnat candidații pentru viitoarele alegeri locale. Liberalii rămân fideli lui Ionel Chiriță și l-au reconfirmat pentru competiția electorală, iar democrații l-au propus pe Tudor Nădrag. Actualul primar al orașului Negru - Vodă, Ion Nicolin, va fi candi-datul PSD și la proximele alegeri. Pentru aceeași primărie, PD-L l-a desemnat pe Petre Urziceanu, în timp ce PNL însă se mai gândește. Pentru Primăria Ovidiu, doar un liberal și un democrat se bat, în prezent, în pre-campanie. Este vorba despre actualul primar Ion Podaru și pedelistul Dumitru Bocai. PSD nu are încă un candidat, partidul căutând încă… La Techirghiol, actualul primar, liberalul Gheorghe Zamani a anunțat că nu mai vrea să candideze, lucru care le dă bătăi de cap liberalilor. Umblă vorba că un posibil candidat ar putea fi Adrian Stan, dar nimic nu este sigur. Nici PSD nu știe exact cu cine va ieși la bătaie. Cert este candidatul PD-L, Florian Constantin.