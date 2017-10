Constantin Chirilă:

"Voi lupta ca PDL să redevină un nucleu puternic"

Fostul deputat din partea PDL Constantin Chirilă a declarat, pentru „Cuget Liber”, că va continua să facă parte din partid și să lupte pentru reconstrucția formațiunii, deși votul de la alegerile locale nu i-a adus un loc în Parlamentul României.Constantin Chirilă a precizat că nu se aștepta ca oamenii să voteze pur pe criterii politice, în sensul sancționării măsurilor de auste-ritate luate de PDL, fără să țină cont de profilul sau realizările candi-daților.„Nu vreau să comentez prea mult rezultatul votului de la alegerile parlamentare. Asta a vrut poporul, asta a votat. A fost un vot 100% politic. Nu s-a ținut cont de oameni, de profilul fiecărui candidat, de realizările lor sau de proiectele pe care doreau să le implementeze. Evident, a fost neprielnică această construcție politică pe care am realizat-o târziu și care, cel mai probabil, a fost percepută greșit de oameni”, a precizat Chirilă.„Trebuie să ne ocupăm de reconstrucția partidului“Cu privire la planurile pe care le are în vedere pentru viitor, în special în ceea ce privește organizația Constanța a Partidului Democrat Liberal, Constantin Chirilă a precizat: „Personal, voi continua politica PDL. Nu este o tragedie ce s-a în-tâmplat. Acum, că suntem în opoziție, ne putem ocupa de reconstrucția partidului. Să facem o analiză corectă, să vedem, cu adevărat, care sunt punctele slabe și unde trebuie lucrat pentru ca PDL să revină acel nucleu puternic pe scena politică. Avem specialiști în partid ale căror voci merită să fie ascultate. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să revenim în zona 18 - 20%. Trebuie să vedem care sunt cauzele pentru care s-a ajuns aici. Am tot auzit în ultima vreme de decapitări și alte expresii de genul acesta. Eu nu cred în așa ceva. Nu este doar o persoană vinovată pentru ce s-a întâmplat, a fost un cumul de factori care a dus la această situație. Important este să ne conștientizăm greșelile și să facem tot posibilul pentru a le îndrepta”.Fostul parlamentar PDL Constantin Chirilă a candidat pe Colegiul 4 la Camera Deputaților. Acesta s-a luptat pentru un loc în Parlamentul României, printre alții, cu Radu Babuș (USL) și Dumitru Bocai (PP-DD). Mandatul a fost câștigat, în mod direct, de Babuș, cu 11.793 de voturi și un procentaj de 60,65%. Acesta a fost urmat de Dumitru Bocai, care a obținut 3.081 voturi și 15,84%. Ultimul clasat în Top 3 a fost Constantin Chirilă, cu 3.017 voturi și doar 15,51 procente.