"Voi fi vocea constănţeanului! Nu am nicio datorie faţă de vreun partid"

George Andrei Popescu:

"Voi fi vocea constănțeanului! Nu am nicio datorie față de vreun partid"

Cunoscut mai mult din postura de președinte al Asociației Constanța Ia Atitudine (ACIA), George Andrei Popescu este singurul candidat din municipiul Constanța care a câștigat un mandat de consilier local din postura de independent. El a obținut mandatul pe baza celor 3.251 de voturi obținute de la constănțenii care au avut încredere în proiectele lui.Întrebat dacă vizează să facă vreo alianță cu vreun partid politic care a obținut majoritate în Consiliul Local Municipal Constanța, el a spus că nu s-a gândit la așa ceva, singurul său obiectiv fiind să apere interesele constănțenilor.„Nu m-am gândit la negocieri politice, nu-l cunosc personal pe domnul Făgădău. Am interacționat o singură dată cu el, atunci, la dezbaterea publică privind bugetul Constanței. Eu voi fi vocea constănțeanului în Consiliul Local Municipal Constanța, nu am nicio datorie față de nici un partid. Voi vota proiectele bune și știu cu siguranță că nu voi fi aliat niciodată cu cineva care aprobă construcții pe spații verzi. Totodată, voi insista foarte mult pe transparență în consiliul local”, a declarat George Andrei Popescu.Pe de altă parte, ieri, proaspătul consilier local a transmis un mesaj tuturor celor care l-au votat și le-a promis că le va mulțumi mult mai mult, dar prin fapte.„Nu am cuvinte să vă mulțumesc așa cum ar trebui să o fac. Sincer, au fost momente când nici eu nu am mai crezut, dar, până la urmă, împreună, am reușit ! Cu ajutorul bunului Dumnezeu și datorită susținerii voastre, a tuturor celor care ați crezut în mine, iată că, după 20 de ani, Constanța are un consilier municipal independent de partide, politicieni și interese de grup. Votul vostru mă onorează, dar, în același timp, mă și obligă la performanță și respon-sabilitate. De aceea, promit să vă mulțumesc mai puțin prin vorbe, și mai mult prin fapte. Vă asigur că voi rămâne același om și că îmi voi respecta toate angajamentele luate înainte, dar și în campania electorală. Voi fi vocea voastră, a constănțenilor de rând, în Consiliul Local Municipal. Contați pe mine, așa cum și eu contez pe voi! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis George Andrei Popescu.Reamintim că, pentru funcția de consilieri locali au mai candidat ca independenți, Dumitru Radu Coiciu (1.350 voturi), Tudorel Chesoi (1.201 voturi) și Constantin Crăciun (1.002 voturi).