„Voi fi preşedintele care va continua proiectele începute de Traian Băsescu”

Elena Udrea este singurul candidat care are in portofoliu de candidatura peste 6000 de proiecte incepute! Eu un astfel de candidat as vota! În mandatul Elenei Udrea s-au construit: • 1 stadion de nivel UEFA (Național Arena din București) • 1 patinoar olimpic la Brașov (inclus în circuitul olimpic la Olimpiada Tineretului European în anul 2013) • 1 patinoar de antrenamente (în comuna Cârța din Harghita, inclus în circuitul hocheistic) • 156 săli de sport, alte 85 fiind în curs de finalizare • 17 pârtii de schi, însumând 116 kilometri construiți sau refăcuți – proiecte derulate prin programul ”Schi în România” • 3 bazine de înot au fost renovate și modernizate, alte 30 fiind în curs de renovare Cum sa nu votez un astfel de candidat competent?! FELICITARI ELENA!