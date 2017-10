„Voi face tot ce-mi stă în putinţă să sprijin candidatura Elenei Udrea”

Emil Boc:

„Voi face tot ce-mi stă în putință să sprijin candidatura Elenei Udrea”

Fostul premier Emil Boc a declarat că va face „tot ce îi stă în putință”, cu cât poate și cu ce știe, să sprijine candidatura Elenei Udrea la prezidențiale, considerând că aceasta poate să îl învingă pe Victor Ponta și să trimită PSD în opoziție.El a spus, vineri, că Elena Udrea este „omul potrivit la locul potrivit”.„În această campanie, așa cum am spus din primul moment, voi face tot ce îmi stă în putință, cu cât pot și cu ce știu, să sprijin candidatura Elenei Udrea, pentru că apreciez că este omul potrivit la locul potrivit. Un om care are expertiză în ceea ce înseamnă administrația națională, un om care a dovedit în practică, prin rezultate, că ce a spus a făcut, un om care se ține de cuvânt și care poate să îl bată pe Ponta. Această campanie are nevoie de un adversar redutabil la adresa lui Ponta pentru ca PSD să rămână la nivel de instituție prezidențială în opoziție și în opoziție după ianuarie 2015, după câștigarea de către Udrea a alegerilor prezidențiale”, a spus Boc.El a adăugat că merge pe mâna Elenei Udrea, care a fost ministru în guvernul pe care l-a condus, pentru că știe ce poate și ce face.La rândul său, Elena Udrea a afirmat că unul dintre cele mai importante momente a fost cel în care Boc și-a exprimat susținerea pentru candidatura sa.„M-am bucurat, pentru că am făcut echipă în Guvern și în politică, am fost împreună de-a lungul ultimilor șapte ani în momentele importante din guvernare sau din PDL și cred că acest parteneriat este unul solid, bazat pe argumentele unei colaborări care a avut rezultate foarte bune pentru comunități. Și acum mergem împreună în această bătălie care înseamnă câștigarea Președinției României și va fi o victorie nu a Elenei Udrea, nu a lui Emil Boc, va fi una a românilor”, a spus Udrea.