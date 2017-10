"Voi face publice toate deconturile"

Astăzi, în cadrul ședinței de Consiliu Local Municipal, primarul Constanței Decebal Făgădău a declarat că va face publice deconturile aferente deszăpezirii din această iarnă:"De deszăpezire se ocupă firma Polaris. A fost o lună grea cum nu am estimat. Am epuizat bugetul alocat. Nu am făcut încă decontul. Voi face publice toate deconturile."