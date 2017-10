Traian Băsescu:

"Voi continua să fiu partenerul PMP, dar nu liderul partidului"

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri, că va continua să fie partener al PMP, dar nu vrea să fie liderul acestui partid, adăugând că el este „un lider erodat”.Întrebat despre viitorul său politic, fostul președinte a spus că va continua să fie un partener al PMP, care are vitalitate, are resurse, însă nu vrea să fie liderul acestui partid.„Nu vreau să fiu liderul PMP. Am fost lider destul. Sunt un lider erodat. Politica are nevoie de lideri mai noi”, a afirmat fostul președinte Traian Băsescu.