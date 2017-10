„Voi cere Comisiei Europene crearea unui mecanism de combatere a extremismului”

2

in mod ciudat,

"Cugetul liber" ne prezinta tot felul de initiative ale femeilor din PSD. Si ascunde adevarul privitor la Mazare (ieri, in loc sa fie la primarie, Martafoiul se dadea cu smeul pe plaja si a pus gorilele sa omoare in bataie un fotbalist care il incurca ...). Trebuie sa aflam din alte surse ce se intimpla in orasul nostru?Nemaivorbind ca la diverse si alte rubrici dati numai sfaturi din reviste pentru femei.... De Pam Stentzel ati auzit? Si ea e femeie. Ia vedeti conferintele ei(pe You tube)... Se pare ca ati devenit -iar- "Muget liber" si v-a cumparat -in secret- PZD. Pacat!